UFFICIALE Rescissione dopo sei mesi: la firma è appena arrivata

Il mercato continua a muoversi nonostante la sessione invernale sia finita nei maggiori campionati europei. In Grecia finisce infatti subito l’avventura di Marcelo

La scorsa estate è finito il lunghissimo idillio che durava dal lontano 2007 tra il Real Madrid e Marcelo, con la scadenza naturale del rapporto contrattuale arrivata a fine giugno e l’inizio di una successiva nuova avventura in Grecia.

Il terzino brasiliano è stato per anni uno dei migliori al mondo sulla corsia mancina, vincendo praticamente tutto da grande protagonista con la maglia dei ‘blancos’, club del quale è diventato un’autentica leggenda. In gioventù ha raccolto nel migliore dei modi l’eredità pesantissima di un certo Roberto Carlos e col tempo non solo ha retto alla grande il paragone, ma ha anche fatto la storia del ciclo vincente recente del Real Madrid. 5 Champions League, 4 Mondiali per Club, 6 Liga, 3 Supercoppe europee, 2 cope del Rey, 5 Supercoppe di Spagna rappresentano un palmares spaventoso per Marcelo nella sua lunga militanza nella capitale iberica. Negli ultimi due anni era apparso però in calo: normale dovuto all’età e soprattutto ai tanti problemi fisici che lo hanno condizionato in particolare la passata stagione.

Calciomercato, UFFICIALE Marcelo rescinde con l’Olympiacos: ha già un’altra offerta

Marcelo ha quindi siglato un contratto annuale con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione con l’Olympiacos. Al netto dei problemi fisici, il brasiliano ha anche collezionato numeri interessanti, ma la sua avventura è già al capolinea.

Il brasiliano non sarà più un giocatore del club greco con il quale arriva la rescissione contrattuale. Un addio prematuro e sorprendente dopo aver anche segnato 3 gol in 10 presenze. ‘Sport24′ riferisce peraltro che l’ex Real ha già tra le mani un’offerta da parte di un club, che lo copre sia dal punto di vista competitivo che economico.

Intanto ad ‘ufficializzare’ l’addio ci ha pensato lo stesso Marcelo con un lungo messaggio di ringraziamenti pubblicato sui suoi profili social: “Ho vissuto momenti indimenticabili in Grecia, in cui sono stato accolto calorosamente in una nuova casa, non solo per me, ma anche per la mia famiglia. Il Pireo e la sua gente hanno tutto il mio cuore e questa non sarà la mia ultima volta in questo fantastico paese. Posso solo esprimere gratitudine per aver indossato la maglia dell’Olympiacos. Anche se il breve soggiorno, l’esperienza e gli amici che ho fatto rimarranno per sempre segnati nella mia vita. Oggi vi saluto ma lascio il mio affetto e la mia stima al Presidente, ai miei compagni, a tutti i dipendenti e tifosi del club”.