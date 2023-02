Pioli e Leao via insieme: la strada è tracciata

Il Milan si interroga sul suo futuro, le strade di Pioli e Leao strettamente intrecciate: l’addio rischia di prendere corpo

Una giornata non banale, quella di oggi, per il Milan. Appuntamento dal valore piuttosto evocativo, quello in campionato alle ore 18, in casa del Monza. La prima volta del derby con la squadra brianzola in Serie A da ospiti e l’incrocio con un passato glorioso, con Berlusconi e Galliani artefici di un grande ciclo in rossonero e adesso dall’altra parte. Avversari, rivali in campo, ma mai nemici fuori.

Una sfida da cui la squadra di Pioli spera di trovare conferme molto importanti. I rossoneri stanno provando a tirarsi fuori da un periodo molto complicato e hanno rialzato la testa con la vittoria con il Torino che ha permesso di tornare in linea di galleggiamento in classifica, al terzo posto a pari punti con Atalanta e Roma, e con il successo contro il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Milan che però non è ancora pienamente guarito e il duello con gli uomini di Palladino può chiarire molto. Il Monza è avversario scomodo, unica squadra imbattuta in campionato nel 2023 fin qui e che dopo la vittoria di Bologna sta addirittura iniziando a sognare un piazzamento europeo. Insomma, una partita che può essere cruciale per molti destini.

Milan, da Pioli a Leao e non solo: è la Champions che decide tutto

Quelli di Stefano Pioli e Rafael Leao, innanzitutto. La cui eventuale permanenza a fine stagione passerà, gioco forza, dalla conferma del piazzamento Champions.

La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto della situazione e sottolinea che nei confronti dell’allenatore dello scudetto, in caso di uscita dalle magnifiche 32 d’Europa, non ci saranno debiti di riconoscenza: la conferma va guadagnata. Stesso discorso varrà per Maldini e Massara, già in discussione dopo un mercato estivo francamente deludente, risultati alla mano. E Rafael Leao, fuori dalla Champions, rimanendo in rossonero perderebbe un palcoscenico cui tiene naturalmente molto e per questo le chances di rinnovo molto probabilmente si azzererebbero, con un mese di giugno caldissimo per imbastire la sua cessione.