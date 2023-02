La Juve lo vuole vendere: cessione da 30 milioni

La Juventus la prossima estate dovrà cambiare qualcosina nel proprio assetto anche attraverso le cessioni. Resta in sospeso anche il destino di un calciatore in prestito

La Juventus, dopo il pareggio col Nantes, punta a vincere contro lo Spezia per provare a dar seguito ai due successi di fila in campionato nei confronti di Salernitana e Fiorentina. La continuità rappresenta un passaggio fondamentale per le ambizioni di una squadra lontana dagli obiettivi di inizio stagione.

Alla luce anche di come si concluderà l’annata attuale, in estate andranno ridisegnate le strategie societarie, con particolare riferimento anche al mercato nel computo tra entrate ed uscite. Tra le cessioni papabili, la Juventus ha anche chi come Denis Zakaria è in prestito altrove, ed attende di conoscere definitivamente il proprio destino. I bianconeri sono infatti assolutamente decisi a cedere in maniera definitiva il centrocampista svizzero che era arrivato a gennaio 2022 e che dopo appena sei mesi ha intrapreso una nuova avventura al Chelsea.

Calciomercato Juventus, il Chelsea considera l’acquisto di Zakaria: la situazione

Zakaria in sei mesi alla corte di Allegri non ha convinto pienamente, e la scorsa estate ha deciso di legarsi al Chelsea con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche a Londra però il minutaggio non è dei migliori, ma ciononostante il suo futuro potrebbe essere ancora lì.

Stando a quanto evidenziato dall'”Evening Standard”, la società piemontese ha deciso di vendere il calciatore al termine del suo periodo di prestito, che peraltro prevede un’opzione d’acquisto per i ‘Blues’ da circa 30 milioni di euro.

Il Chelsea considera la possibilità di esercitare la propria opzione anche se sul tavolo restano obiettivi di centrocampo alternativi come Jude Bellingham e Declan Rice, i quali risultano però complessi da raggiungere. Molto potrebbe dipendere dalle finanze della compagine inglese in relazione alle nuove Regole di Sostenibilità Finanziaria della UEFA con i Blues già nella watchlist dopo le enormi cifre spese di recente. Qualora il Chelsea non si facesse poi aventi per Zakaria, la Juventus spererebbe in un altro club inglese che possa mettere sul piatto cifre simili.