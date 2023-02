Spalletti esulta e dà l’annuncio su Osimhen: ecco come sta l’attaccante

Le dichiarazioni del tecnico azzurro al termine del match contro il Sassuolo. Ecco le sue parole sull’attaccante

Il Napoli vince e vola a +18 sull’Inter. Lo Scudetto per la squadra di Luciano Spalletti è ormai davvero vicino.

Il tecnico degli azzurri, intervenuto ai microfoni di Dazn, al termine del match contro il Sassuolo, è davvero soddisfatto della prova della sua squadra. Una prova ritenuta migliore rispetto alle precedenti: “E’ stata una grande prestazione, con più qualità rispetto alle ultime vittorie. Siamo stati sintetici, veloci e qualitativi nel far circolare la palla e nel creare occasioni. Siamo stati superiori. Abbiamo sofferto un paio di volte perché il Sassuolo è una grande squadra, allenata bene, che gioca un buon calcio. Abbiamo fatto una prestazione da squadra vogliosa e matura. Nessuno ha la presunzione di andare più morbido e questo è un ottimo segnale”.

Ora, dopo la vittoria contro il Sassuolo, si può pensare alla Champions League – “L’Eintracht è una squadra fortissima e velocissima – prosegue Spalletti -, ripiega bene e attacca gli spazi con qualità. E’ abituata a giocare per la singola partita, è più abituata di noi a giocare per il dentro o fuori”.

Napoli, Spalletti: “Osimhen? Nulla di particolare”

Arriva pure una battuta su Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, autore di una grande prestazione, ha lasciato il campo, nei minuti finali, dopo aver accusato qualche piccolo problema fisico.

Le immagini del centravanti un pizzico sofferente hanno fatto preoccupare i tifosi ma ci ha pensato Spalletti a tranquillizzare tutti: “Per quello che abbiamo valutato sul posto, ora stanno approfondendo, ma non sembra nulla di particolare se non un po’ di stanchezza. Lui non riesce a risparmiarsi perché ha questa voglia di fare questi strappi…“. Nessun problema dunque per Osimhen.