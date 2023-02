Infortunio Dybala, ufficiale: niente lesioni, i tempi di recupero

Uscito anzitempo contro il Salisburgo per infortunio, sono confermate le prime sensazioni per Dybala: nessuna lesione

La luce della Roma è senza alcun dubbio di sorta Paulo Dybala. Esiste una compagine giallorossa con la ‘Joya’ e una senza la ‘Joya’: Mourinho questo lo ha ribadito a più riprese.

Contro il Salisburgo, dove è arrivata una dolora sconfitta, l’argentino ha dovuto abbandonare il campo anzitempo per un problema muscolare. Con la sua cartella clinica, ogni infortunio di questo tipo desta enorme preoccupazione per i tifosi e per lo staff della Roma. Nella giornata di oggi Dybala è stato sottoposto ai primi controlli di routine e gli esiti sembrano portare ottimismo: ecco qual è l’entità dell’infortunio e quali match potrebbe saltare.

Escluse lesioni per Dybala: ecco quando potrebbe rientrare dall’infortunio

Potrebbe tirare un sospiro di sollievo José Mourinho dopo i primi controlli a cui è stato sottoposto Paulo Dybala: sovraccarico al flessore sinistro, ma sono escluse lesioni.

Una buona notizia, perché se ci fosse stata una lesione si dovrebbe parlare di tempistiche molto più lunghe per il recupero. Nei prossimi giorni verrà rivalutato di volta in volta prima di avere il via libera per ritornare in campo. L’argentino salterà sicuramente la sfida di campionato contro il Verona e resta in dubbio anche per il ritorno di Europa League contro il Salisburgo di settimana prossima.

Il match giusto per rivedere Dybala in campo potrebbe essere quello contro la Cremonese di martedì 28 febbraio. Con la muscolatura dell’argentino ci vuole grande cautela e non forzare i tempi per evitare possibili ricadute, anche perché la data da segnare sul calendario è quella del prossimo 5 marzo: all’Olimpico arriverà la Juventus. Una sfida che non sarà mai come un’altra per Dybala e nemmeno per i tifosi giallorossi. La notizia migliore della giornata di oggi, come detto, è che sono escluse lesioni al flessore sinistro della ‘Joya’.