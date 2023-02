Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 17 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 17 febbraio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 17 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

‘La Gazzetta dello Sport è tra il mercato e le partite di ieri sera delle squadre italiane. Il titolo principale è sull’Inter che “si rifà in 4”: i colpi sarebbero Kessie, Pereyra, Soyuncu e Smalling come rinforzi già scelti da Marotta per il nuovo corso. Titolo anche sul Milan: “Il futuro è un quiz”, “De Ketelaere si gioca il Milan. Da vice Diaz a titolare, oppure…” In prima pagina anche “Rabbia Juve” per il rigore non concesso a fine match ieri contro il Nantes.

‘Il Corriere dello Sport invece apre solo con i match europei: “Max e Mou al paso”, con i legni che fermano Juve e Roma rispettivamente al pareggio col Nantes e il ko beffa nel finale col Salisburgo. Immobile invece “riaccende Sarri” mentre la Fiorentina “vola con Jovic e Cabral”. Decisamente più diretto invece il titolo di ‘Tuttosport’: “E questo non è rigore?”, si legge in prima pagina sul quotidiano torinese che spiega “L’arbitro scippa la Juve”.