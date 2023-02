Il Napoli passa anche sul campo del Sassuolo: due magie di Kvaratskhelia e di Osimhen determinano il risultato finale

PAGELLE SASSUOLO

Consigli 5 – Sul gol di Kvara può solo guardare. Quello di Osimhen è bellissimo, ma è sul suo palo…

Zortea 5 – Trovarsi di fronte Kvara in questo stato è peggio di un castigo ultraterreno. Non può che essere una gara molto dura

Tressoldi 5 – La lotta con Osimhen finisce quasi sempre con una sconfitta ed anche con un gol nel primo tempo del nigeriano

Erlic 5 – Cerca di raddoppiare su Kvara, prova a stare dietro al georgiano ma rimedia un tunnel che vale poi il vantaggio del Napoli

Rogerio 5.5 – Prova a tenere su Politano, qualcosa riesce a fare: anche in fase di possesso

Frattesi 6.5 – Non è semplice la partita, però cerca di chiudere qualche varco ed apre corridoi interessanti, mettendo in mostra qualità importanti (85′ Alvarez sv)

Maxime Lopez 6 – Inghiottito dal fraseggio del Napoli, quando riesce a condurre il gioco, mostra le solite buone qualità (85′ Obiang sv)

Henrique 5 – Interno mancino nel 4-3-3, trova tante difficoltà nell’entrare in partita dal punto di vista offensivo. Cerca di supportare la fase difensiva (79′ Thorstvedt sv)

Bajrami 5.5 – Qualche buona conduzione, cerca di abbassare il baricentro per trovare più palloni giocabili. Si spegne alla distanza (79′ Ceide sv)

Defrel 4.5 – Pasticcio involontario sul gol annullato a Laurienté: trova pochissimi spazi su Rrahmani (57′ Pinamonti 5 – Si vede poco, come Defrel)

Laurienté 6.5 – Cerca di replicare a Kvara, solo il palo gli nega gli applausi tributati al georgiano. Che qualità. Trova anche l’1-2 ma si vede cancellato il gol da un fuorigioco di Defrel

All. Dionisi 6.5 – Il suo Sassuolo gioca un’ottima partita. Il Napoli, però, è più forte. E’ troppo forte. Ma, ne esce bene, con diverse occasioni costruite, tanti principi messi in campo con chiarezza

PAGELLE NAPOLI

Meret 6.5 – Nel primo tempo, vede i palloni di Laurienté sbattere sul palo e poi finire in rete. In entrambi i casi, però, viene graziato. Nel mentre, attento ma senza esser chiamato a miracoli. Preciso in avvio di ripresa su Rogerio

Di Lorenzo 6.5 – Primo tempo attento, senza sgasate clamorose, ma con la solita presenza nelle due fasi. Sfiora il gol in avvio di ripresa

Rrahmani 6.5 – Tiene senza troppa fatica su Defrel, sempre duro nei contrasti

Minjae 7 – Guida il reparto, non sbaglia un intervento e cerca anche di guadagnare metri palla al piede quando può

Olivera 6.5 – Motore importante per stare sempre in asse con Kvara: diversi cross interessanti

Anguissa 6 – Un po’ frenetico nella ricerca del tocco, della profondità. Meglio nella fase di non possesso, dove mette anche qualche pezza importante (78′ Ndombele sv)

Lobotka 8 – Diventa complesso descrivere la sua partita. Il modo di stare in campo andrebbe spedito alle scuole calcio per spiegare come si costruisce e come si fa interdizione. Ad oggi, senza dubbio, uno dei migliori centrocampisti d’Europa.

Elmas 6.5 – Apre spazi interessanti nel ruolo di interno mancino, giocando con intelligenza sui movimenti di Lobotka in fase di possesso. Gara di concretezza (84′ Zerbin sv)

Politano 6.5 – Buona gara, senza acuti straordinari, ma con diverse azioni create (57′ Zielinski 6.5 – Entra con intelligenza, soprattutto nella gestione)

Osimhen 7.5 – Combatte, trova profondità, lotta, accelera, taglia: poi prende anche un palo dopo una giocata che condensa le qualità precedenti. Poi, la giocata clamorosa: tra due, con vigore impressionante, con una potenza imbarazzante, con il gol dello 0-2. In apertura di secondo tempo, uno lo sbaglia ed un altro lo sfiora (84′ Simeone 6.5 – Pazzesco, entra e segna. Come sempre. Poi, però, c’è l’off side)

Kvaratskhelia 8 – Il gol è bellissimo. Stupendo. Da fenomeno vero. La facilità con cui si sbarazza degli avversari è una ciliegina meravigliosa. Una partita si spunti, di dribbling, di qualità immensa (78′ Lozano sv)

All. Spalletti 8 – L’ennesima sinfonia. Le pennellate dei solisti. L’architettura di Lobotka. L’armonia dettata dal fuoco sacro che dalla panchina al campo è un unico afflato

PAGELLA ARBITRO

Colombo 6 – Annulla il gol al Sassuolo per una lettura corretta del fuorigioco di Defrel. Sempre vicino all’azione

TABELLINO



RETI: 12′ Kvaratskhelia, 33′ Osimhen, 92′ Simeone

SASSUOLO 4-3-3: Consigli; Zortea, Tressoldi, Erlic, Rogerio; Frattesi (85′ Alvarez), Maxime Lopez (85′ Obiang), Henrique (79′ Thorstvedt); Bajrami (79′ Ceide), Defrel, Laurienté (57′ Pinamonti). A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, Berardi, Ferrari, Muldur, D’Andrea, Thorstvedt. All. Dionisi

NAPOLI 4-3-3: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera, Anguissa (78′ Ndombele), Lobotka, Elmas (84′ Zerbin), Politano (57′ Zielinski), Osimhen (84′ Simeone), Kvaratskhelia (78′ Lozano). A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Mario Rui, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Gaetano, Zerbin, Simeone. All. Spalletti

ARBITRO: Colombo di Como (VAR: Doveri)

AMMONITI: Laurienté (S), Elmas (N), Zielinski (N), Lopez (S)

ESPULSI: