DIRETTA | Monza, conferenza pre Milan di Palladino: “Domani un big assente”

Il Monza non finisce di stupire e domani ospiterà il Milan all’U-Power Stadium nell’anticipo della 23° giornata del campionato di Serie A. Le parole in conferenza stampa di Raffaele Palladino

Il Monza si presenta alla sfida contro i Campioni d’Italia del Milan forte di otto risultati utili consecutivi in campionato e il successo esterno di domenica sul campo del Bologna.

Continua la favola della squadra allenata da Raffaele Palladino, distante solo un punto dal settimo posto che vale l’Europa e la qualificazione alla Conference League. Una partita speciale per il patron Berlusconi e il Ceo Galliani, con il giovane tecnico campano che dopo aver battuto per due volte la Juventus e fermato l’Inter vuole ripetersi anche al cospetto del ‘Diaovlo’ di Pioli all’U-Power Stadium.

Palladino presenta l’anticipo di domani pomeriggio intervenendo in conferenza stampa dal centro sportivo di Monzello.

“Bisogna essere sempre ambiziosi, cerco di trasmetterlo sempre alla squadra. Cercheremo di giocarcela con tutti come facciamo in ogni partita. Abbiamo fatto un salto di qualità mentale dopo la pausa. Affrontiamo una grande squadra, hanno tanti campioni, ce la metteremo tutta per mettere in difficoltà il Milan. Carlos Augusto? Non sarà convocato, abbiamo provato a recuperarlo ma non ce l’ha fatta”.

“Non ho sentito Berlusconi ma è normale che non può essere una partita normale per lui e per Galliani. Sarà una gara emozionante un po’ per tutti, siamo una società ambiziosa. L’Europa? Non ci siamo prefissati una posizione di classifica, non dimentichiamoci che siamo una neo-promossa. Il focus rimane la salvezza: le squadre dietro sono vive e non dobbiamo abbassare la guardia”.

