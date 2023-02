“Lo sappiamo tutti”: Inzaghi chiude il caso Barella

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match contro l’Udinese: commento pure su Barella

L’Inter vuole ripartire immediatamente. La ‘Beneamata’ è chiamata a lasciarsi subito alle spalle lo scialbo e frustrante pareggio a Marassi contro la Sampdoria del grande ex nerazzurro Dejan Stankovic.

Due punti persi, che aumentano ulteriormente l’importante distacco dal Napoli capolista targato mister Luciano Spalletti. Allo stesso tempo, però, è importantissimo mantenere il distacco in classifica dalle rivali per la Champions League. Per questo motivo, la truppa milanese dovrà necessariamente conquistare i tre punti nel match in programma domani contro l’Udinese. Alla vigilia dell’incontro, come di consueto, il tecnico Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club: “Noi cerchiamo sempre di vincere. A Genova non abbiamo avuto fortuna, probabilmente avremmo dovuto avere più cattiveria e precisione in zona gol. Ma l’atteggiamento della squadra era quello giusto“.

L’allenatore piacentino, poi, parla della solidità difensiva messa in mostra dalla sua squadra nelle ultime gare: “È un ottimo dato. Il merito è di tutti i calciatori, perché partecipano tutti insieme alla fase difensiva. La fanno da squadra. Sappiamo che quella di domani sarà una gara complicata. Loro sono molto forti sia fisicamente che tecnicamente“. Lautaro è il più in forma adesso, ma visto che c’è il Porto un turno di riposo potrebbe essere la scelta migliore: “Mancano ancora l’allenamento di oggi e quello di domani. Cercherò di fare le valutazioni più opportune. Anche nella sfida di domani, però, avrò bisogno di tutti i miei calciatori“.

Inzaghi su Barella: “Tiene tantissimo all’Inter”

Dopodiché, spazio a Nicolò Barella, che lunedì scorso si è reso protagonista in negativo di un alterco in campo con Lukaku: “Barella tiene tantissimo a questa causa e ha una grande carica emotiva. Ma a volte questa carica lo fa innervosire. Comunque sappiamo tutti di che tipo di ragazzo si tratta. Ho grandissima fiducia in lui“.

C’è voglia di rivincita dopo la bruttissima sconfitta all’andata per mano dell’Udinese, ma non è la priorità: “Il nostro desiderio è soprattutto fare una grande partita e prendere i tre punti davanti al nostro pubblico. Questo viene prima del pensiero di ottenere la rivincita“. Infine, alla domanda su quanto si gioca della stagione l’Inter nei prossimi otto giorni, Inzaghi ha così risposto: “Quelle con Udinese, Porto e Bologna sono tre gare di fondamentale importanza, tutte nell’arco di una settimana. Dovremo affrontarle nel migliore dei modi. Ma al momento pensiamo soltanto all’Udinese“.