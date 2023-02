DIRETTA Serie A, Sassuolo-Napoli: le formazioni Ufficiali LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra il Sassuolo di Dionisi e il Napoli di Spalletti in tempo reale

Il Napoli fa visita al Sassuolo a Reggio Emilia nell’anticipo che apre la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno. Una sfida tra due squadre che attraversano un buon momento di forma che sarà diretta dall’arbitro Colombo della sezione di Como.

Da una parte gli azzurri di Luciano Spalletti, senza il grande ex Raspadori, vanno a caccia della settima vittoria di fila per proseguire la serie iniziata con la Sampdoria e proseguita fino alla Cremonese per avvicinarsi sempre di più al terzo scudetto della loro storia e prepararsi al meglio alla partita di martedì prossimo in Champions contro l’Eintracht Francoforte. Dall’altra i neroverdi di Alessio Dionisi, privi del loro capitano Berardi, puntano ad allungare la striscia di quattro risultati utili in cui sono arrivati due successi e due pareggi per tenersi a distanza dalla zona retrocessione. All’andata i partenopei si imposero con il netto risultato di 4-0 grazie alla tripletta di Osimhen ed al gol di Kvaratskhelia. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Mapei Stadium’ tra Sassuolo e Napoli in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Sassuolo-Napoli

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel, Lauriente. All. Dionisi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 59, Inter 44, Atalanta 41, Roma 41, Milan 41, Lazio 39, Torino 30, Udinese 30, Juventus* 29, Monza 29, Bologna 29, Empoli 27, Lecce 24, Fiorentina 24, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Hellas Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8.

*15 punti di penalizzazione