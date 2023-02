Sorpasso bianconero, la Juve ‘tifa’ Conte

La più grande lacuna presente nella rosa della Juventus resta sulla corsia di destra: per riuscire a colmarla potrebbe servire Conte

Non è andato come sperato il debutto in Europa League dei bianconeri, che non sono riusciti ad andare oltre all’1-1 contro i francesi del Nantes. Nonostante una buona prestazione, specialmente nel primo tempo, gli uomini di Massimiliano Allegri non si sono sbloccati in Europa. La speranza per il futuro si chiama Antonio Conte.

Anche contro i francesi è apparsa in maniera evidente una lacuna a livello di rosa della Juventus: la catena di destra fa enorme fatica. Con Juan Cuadrado sempre più in calo, e partente in estate, non ci sono alternative valide: Mattia De Sciglio ha i soliti limiti e Weston McKennie ha salutato a gennaio. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it nei mesi scorsi, i bianconeri non perdono di vista Fresneda, ma la concorrenza della Premier League è fortissima.

Newcastle forte su Fresneda: alla Juventus serve un aiuto da Conte

Il talento di Ivan Fresneda è uno di quelli più cristallini sul panorama europeo: a 18 anni lo spagnolo è già entrato nei radar di tutti i club più importanti, compresa la Juventus.

Secondo quanto riportato da ‘Football Insider’, però, il Newcastle sarebbe sempre più forte su Fresneda: sopratutto in caso di accesso alla prossima Champions League. In caso di qualificazione alla massima competizione europea, infatti, riuscire a rispondere alle offerte del club inglese sarebbe impossibile per la ‘Vecchia Signora’. Una delle speranze per il club bianconero, al momento, è rappresentata proprio da Antonio Conte.

La squadra che potrebbe insidiare il Newcastle per l’accesso alla prossima Champions League, infatti, è proprio il Tottenham del tecnico salentino. Se gli ‘Spurs’ dovessero riuscire ad piazzarsi davanti ai ‘Magpies’, allora potrebbero riaccendersi le speranze della Juventus di arrivare a Ivan Fresneda.