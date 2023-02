Cessione Inter in diretta: “Zhang lo sta cercando”

Il presidente nerazzurro ha le idee piuttosto chiare su quali saranno le prossime mosse alla guida del club interista

Dopo le nuove voci delle scorse ore su un possibile cambio di proprietà dell’Inter per la prossima estate, tra i tifosi si è improvvisamente riacceso il dibattito. I problemi economici del gruppo Suning sono ormai noti e le ripercussioni sul club nerazzurro si sono intensificate negli ultimi tempi.

In casa Inter, però, non c’è tempo in questa fase della stagione di farsi trascinare da questioni societarie che poco hanno a che vedere con i prossimi impegni in campo. Questo pomeriggio, dunque, con Vincenzo D’Angelo in diretta su Calciomercato.it in onda su TV Play si è discusso degli obiettivi ancora in corsa della squadra di Inzatghi: “Arrivare quinti, in questo momento, con una squadra che partiva per vincere lo Scudetto, sarebbe un disastro. Un disastro a livello economico, oltre quello sportivo. L’obiettivo principale è l’accesso in Champions. Il presidente vuole che i nerazzurri si stabiliscano nel famoso ‘G8’, nelle prime 8 squadre di Europa. Quella è una certezza e un ritorno economico importante”.

Un rendimento sin qui sufficiente ma non esaltante, in attesa di ritrovare in attacco uno dei leader annunciati: “Lukaku per me è ingiudicabile. L’ultima volta che ha giocato insieme a Lautaro si è fatto male, da quel momento è iniziato un calvario. Lui ha un fisico importante, possiede una grande potenza fisica, e come accelera e cerca di tornare al massimo della forma lui si ferma. Diciamo che con quella prestanza fisica ti devi fermare, non ci deve essere margine di errore”.

Cessione Inter, l’annuncio su Zhang: “Sta cercando soci”

Oltre Lukaku, un altro calciatore al di sotto delle sue possibilità è stato sino a questo momento Denzel Dumfries.

Il giornalista si è così espresso sull’olandese: “Dumfries è un mistero. Ha fatto bene con la nazionale al mondiale. Da quando è tornato a Milano, qualcosa dal mercato è rimasta, ci sono gli interessi di club inglesi. Lui ha espresso di voler giocare in Premier. Ma manca tanto. Mancano mesi. Dumfries è una soluzione in più, Darmian dà delle soluzioni importanti ma ha i suoi limiti. L’olandese può aiutarti a sbloccare la partita”.

Infine, il commento sul futuro di Steven Zhang alla guida del club nerazzurro: “Il presidente dell’Inter cerca un socio che possa contribuire e riportare l’Inter in alto con grande tranquillità. Al momento non mi risultano interessi. La ricerca di soci c’è. Non credo ci sia la voglia di cercare un acquirente“.