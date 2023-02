Arriva gratis, triangolo con Brozovic: porte spalancate per l’Inter

Marcelo Brozovic resta al centro dei rumors in casa Inter: l’intreccio di mercato che potrebbe favorire il club nerazzurro

Non è un mistero: il Barcellona è a caccia di un centrocampista di spessore internazionale per rimpiazzare Busquets la prossima estate.

Diversi nomi sul taccuino della dirigenza blaugrana, tra i quali negli ultimi tempi è riemerso anche quello di Ilkay Gundogan. Il nazionale tedesco è in scadenza di contratto con il Manchester City e ormai difficilmente troverà un accordo con i ‘Citizens’ per restare alla corte di Guardiola. Inoltre, l’ex Borussia Dortmund non è più tra titolari inamovibili del tecnico spagnolo, che in vista della prossima stagione ha deciso di puntare su altri profili in quel ruolo. La Serie A è lontana per Gundogan considerando l’oneroso ingaggio del centrocampista, così è tornata in auge prepotentemente la pista che porta al Barça. L’assalto al tedesco da parte di Xavi si intreccerebbe a doppio filo anche con l’Inter per quanto riguarda il futuro di Kessie e Brozovic.

Calciomercato Inter, intreccio Kessie: l’assist per il ritorno a Milano

Il croato non sarebbe più un elemento imprescindibile per i nerazzurri e Simone Inzaghi, con la dirigenza di Viale della Liberazione che potrebbe avallare la sua cessione in estate se arrivasse un offerta importante sul tavolo di Zhang.

Nel futuro di ‘Brozo’ in caso d’addio all’Inter, però, non ci sarebbe in questo caso il Barcellona se gli spagnoli riuscissero nell’intento di portare in Catalogna Gundogan a parametro zero. I blaugrana ovviamente dal lato squisitamente economico preferirebbe virare sull’attuale regista del Manchester City visto che non pagherebbero il cartellino, mentre per Brozovic servirebbero almeno 45-50 milioni di euro per avere il sì da parte dell’Inter. Allo stesso tempo, l’arrivo al Barça di Gundogan toglierebbe ulteriore spazio nello scacchiere di Xavi a Kessie. L’ivoriano ex Milan sta giocando poco in Spagna, ma ha preferito a gennaio restare al Barcellona per giocarsi fino in fondo le sue carte. Kessie però rimane una riserva di lusso del tecnico catalano e a fine campionato le strade con il club della Liga potrebbero già dividersi. L’Inter osserva con grande attenzione gli scenari sul nazionale ivoriano, da tempo nei radar del Ds Ausilio per rinforzare la mediana della formazione nerazzurra. Il sodalizio di Zhang lavorerebbe su un prestito con diritto di riscatto, facendo leva anche sulla volontà di Kessie di tornare in Italia se dovesse effettivamente consumarsi il divorzio con il Barça.