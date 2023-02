Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 16 febbraio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 16 febbraio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 16 febbraio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La ‘Gazzetta dello Sport’ segue l’onda della vittoria del Milan in Champions League contro il Tottenham e la lega al futuro di Brahim Diaz: “Milan, colpo da 10″. All’Inter, invece, il colpo da ’90’ non sta rendendo come previsto: “Lukaku sorpassato“, con Dzeko pronto a tornare da titolare. La Juventus intanto pronta al debutto in Europa League: “Allegri col Nantes: ‘Punto alla coppa’. E re Emery: ‘Sì, può vincerla’“.

Il ‘Corriere dello Sport’ apre con la ‘missione’ bianconera nella seconda competizione europea: “La Champions passa da qui“. In Europa, intanto, il Chelsea va sotto a Dortmund: “Chelsea, un altro schiaffo“. E il Napoli capolista si gode il suo gioiello e vuole proteggerlo dagli assalti di mercato: “Tutti su Kvara, il Napoli fa muro“.

Su ‘Tuttosport’, apertura naturalmente dedicata alla Juventus: “Un popolo in cerca di rivincita”. E tra dieci giorni sarà di nuovo il momento del derby di Torino, con Juric che suona la carica: “Cancelliamo la Juve!“.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di giovedì 16 febbraio 2023

Oltre alla Juventus, anche altri club sono recentemente nel mirino. Tra questi il Barcellona, per i pagamenti al vicepresidente della classe arbitrale spagnola tra il 2016 e il 2018: “Barçagate Arbitral“, è il titolo di ‘As’ in Spagna.

E c’è anche il Manchester City, in Inghilterra, che però intanto, nello scontro diretto con l’Arsenal, passa 3-1 a Londra e da’ un segnale al campionato: “Erli risers“, il titolo del ‘Daily Express’, con l’ennesimo gol di Haaland (26esimo in campionato).