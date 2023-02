PAGELLE e TABELLINO Juventus-Nantes 1-1: Di Maria non basta, Paredes fischiato

Juventus-Nantes: pagelle e tabellino del match dell’Allianz Stadium valido per i playoff di Europa League. Di Maria incanta ma non basta ai bianconeri di Allegri

JUVENTUS

Szczesny 6 – Poco impegnato dal Nantes, incolpevole sulla bordata di Blas.

Danilo 6 – Sbroglia un paio di situazione delicate, tiene alta l’attenzione tra i compagni da vero capitano. A tempo scaduto sfiora il gol vittoria.

Bremer 5 – Puntuale in marcatura su Mohamed, fino allo scivolone fantozziano che apre le porte del pari francese.

Alex Sandro 6,5 – Nuova vita da braccetto: interpreta ormai il ruolo con grande applicazione e varietà tattica. Pendolino aggiungo quando deve sovrapporsi a Chiesa.

De Sciglio 5,5 – Timido e mai spavaldo: da quella parte la Juve non sfonda (73′ Cuadrado 6 – Sicuramente più incisivo del compagno di squadra).

Fagioli 5 – Ricama con qualità senza strafare. E’ lui però a perdere banalmente palla e a innescare la ripartenza vincente del Nantes (63′ Kostic 6 – Mette dei cross interessanti che i compagni non sfruttano a dovere).

Paredes 4,5 – Fatica a dettare legge in mediana, svogliato e indolente. Va al piccolo trotto e perde palloni sanguinosi in cabina di regia. Fischiato dal pubblico all’uscita dal campo (63′ Locatelli 5,5 – Anche lui non brilla e sbaglia un passaggio semplice per Cuadrado).

Rabiot 6,5 – Moto perpetuo, preziosissimo anche nei ripiegamenti per dar man forte al pacchetto difensivo. Atleticamente è una spanna sopra gli altri: conferma di essere insostituibile nello scacchiere di Allegri.

Chiesa 7 – Piazza l’assist vincente per Vlahovic, corre e lotta in un ruolo non propriamente suo. Il doppio legno sull’1-1 grida ancora vendetta.

Di Maria 7,5 – Incanta e delizia, centro gravitazionale dei bianconeri. Prende anche una traversa clamorosa direttamente da corner. Indispensabile per questa Juve (73′ Soulé 5,5 – Combina poco, la differenza con Di Maria è ovviamente abissale).

Vlahovic 6 – Il gol e poco altro. Si sbatte ma spesso sbaglia giocata a livello tecnico. Può e deve dare certamente di più a questa Juve (86′ Kean SV).

All. Allegri 5,5 – Quanti rimpianti per la Juve che non sfrutta la superiorità a livello tecnico e di gioco. I bianconeri sprecano tanto e sono anche sfortunati (tre legni colpiti), pagando dazio sull’unica vera occasione creata dal Nantes. Adesso bisogna sudarsi la qualificazione in Francia.

NANTES

Lafont 7 – Salva a più riprese il Nantes dalla capitolazione. L’ex Fiorentina conferma di essere un portiere affidabile e di talento.

Castelletto 5 – Disastroso su quel lato di campo: dorme sui Chiesa sul vantaggio di Vlahovic e viene infilato troppo facilmente (88′ Guessand SV).

Girotto 5,5 – Vlahovic lo porta a spasso: non è sinonimo di sicurezza.

Pallois 6,5 – Leve lunghe, tignoso a attento. L’unico a tenere botta agli attaccanti bianconeri 83′ Corchia SV).

Centonze 5,5 – Con Chiesa son dolori e anche Alex Sandro gli dà un bel da fare.

Sissoko 6 – Non è sicuramente il centrocampista statuario ammirato con le maglie di Newcastle e Tottenham. Un po’ lento e pesante, se la cava con l’esperienza.

Chirivella 7 – Cervello del Nantes. Dà un minimo di ordine in mezzo al campo, in una squadra troppo schiacciata e in confusione quando deve costruire. Avvia l’azione che porta alla rete del pareggio: il migliore dei suoi insieme a Lafont (77′ Mollet SV).

Moutoussamy 6 – In campo un po’ a sorpresa, cerca di infilarsi tra le maglie della difesa bianconera. Nella ripresa spaventa Szczesny con potente sinistro da fuori.

Coco 5,5 – Sul suo binario non viene granché sollecitato da De Sciglio, non ne approfitta e resta troppo basso (77′ Traore SV).

Blas 7 – Prova ad accendersi e a creare pericoli alla difesa di casa. Puntualmente arginato nel primo tempo, nella ripresa chiude alla perfezione il contropiede che

Mohamed 6 – Spesso isolato, combina poco nella prima parte di gara. Ha il merito di servire a Blas la palla dell’1-1 (77′ Simon SV).

All. Kombouaré 6,5 – Il canovaccio è chiaro: chiudersi a riccio e tentare di fare male alla Juventus. Con un po’ di fortuna i francesi riescono nell’intento e approfittano dell’unica disattenzione della squadra di Allegri. Adesso ha la grande occasione di giocarsi la qualificazione a casa sua.

Arbitro: Pinheiro 5 – Fatica a tenere in pugno il match e l’episodio finale sul sospetto penalty ai danni dei bianconeri farà certamente discutere.

TABELLINO

JUVENTUS-NANTES 1-1

14′ Vlahovic; 60′ Blas (N)

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio (73′ Cuadrado), Fagioli (63′ Kostic), Paredes (63′ Locatelli), Rabiot, Kostic; Di Maria (73′ Soulé), Vlahovic (86′ Kean). A disposizione: Pinsoglio, Crespi, Gatti, Bonucci, Rugani, Iling Junior. Allenatore: Allegri

Nantes (3-5-2): Lafont; Castelletto (88′ Guessand), Girotto, Pallois (83′ Corchia); Centonze, Sissoko, Moutoussamy, Chirivella (77′ Mollet), Coco (77′ Traore); Blas, Mohamed (77 Simon). A disposizione: Descamps, Petric, Doucet, Delort, Diaz. Allenatore: Kombouaré

Arbitro: Pinheiro (Portogallo)

VAR:

Ammoniti: Castelletto (N), Chiesa (J), Mohamed (N), Danilo (J), Corchia (N)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 5′; spettatori 41.019 per un incasso di 1.663.993 euro