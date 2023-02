Sarri si scaglia contro l’arbitro: “Non all’altezza”

La Lazio vince in Conference League contro il Cluj nonostante la partita giocata quasi totalmente in 10: il commento di Sarri

Maurizio Sarri commenta la vittoria della Lazio contro il Cluj, nonostante l’inferiorità numerica causata dall’espulsione di Patric in avvio.

A ‘Sky’ il tecnico biancocelesti commenta: “La mentalità con cui abbiamo giocato mi è piaciuta. L’espulsione poteva generare uno sbandamento, invece la squadra è andata sull’1-0 e ha gestito. Dispiace perché un arbitro non all’altezza ha condizionato la partita”.

IMMOBILE – “Immobile è importante e come tutti gli attaccanti quando non segna inizia a pensare negativo. Lui deve solo pensare a ritrovare la condizione”.

CRITICHE ECCESSIVE – “Della squadra sono contento, poi giocando così spesso si può avere un mini-ciclo di appannamento. Lo stanno avendo tutte, tranne una. I ragazzi sono molto focalizzati sulla squadra, sul gruppo. Rispetto all’anno scorso le partite in cui non ci siamo con la testa sono molto molto meno”.

Lazio-Cluj, Sarri: “Avremo qualche battuta a vuoto”

OBIETTIVI – “Se la testa rimane questa, giocare un calcio come chiedo io diventa più semplice. Ci sono partite che lasciano del rammarico, partite dominate e poi pareggiate al 93′, ma nascono da errori nostri. La classifica fino a questo momento va accettata e rientra in quello che era prevedibile anche all’inizio. Poi è chiaro che cercheremo di fare di tutto per migliorarla”.

RITORNO COPPE – “Oggi ne abbiamo cambiati cinque, proprio con gli stessi no. E’ chiaro che non abbiamo due rose da poter alternare durante la stagione. Abbiamo 11 buoni giocatori, 4-5 ricambi e 4-5 ragazzi da tirar su. Alla lunga qualche battuta a vuoto l’avremo, come sta succedendo un po’ a tutti”.