Il gol non salva Vlahovic: ‘mandato via’ durante Juve-Nantes

Dusan Vlahovic in gol durante Juve-Nantes ma non basta: scoppia il caos e lo ‘mandano’ subito via da Torino

Il gol in apertura di match non basta a Dusan Vlahovic. Il bomber serbo ha messo subito il suo nome nel tabellina dei marcatori, sfruttando in maniera perfetta l’assist di Federico Chiesa.

Il tridente schierato da Allegri ha funzionato nel primo tempo, consentendo alla Juventus di chiudere in vantaggio contro il Nantes. Nella ripresa però è arrivato il pareggio di Blas e, complice anche la sfortuna, i bianconeri dovranno ora dare il massimo al ritorno per passare il turno.

Ma non è soltanto questo ad agitare le acque in casa juventina. Se Paredes non ha fornito una buona prestazione, venendo fischiato al momento della sostituzione, anche Vlahovic non ha convinto in pieno. Il gol e poco altro, la sintesi della prestazione dell’ex attaccante della Fiorentina. I tifosi sui social lo accusano di aver sbagliato tutto il possibile, non fornendo il giusto apporto alla squadra e c’è anche chi ‘sentenzia’ sul suo futuro: “Via subito”.

Juventus-Nantes, Vlahovic bocciato: “Da vendere”

Vlahovic nel mirino della critica durante Juventus-Nantes. Il gol messo a segno in avvio di partita non è stato giudicato sufficiente dai tifosi bianconeri che sui social si sono scatenati contro il numero 9 juventino.

L’accusa più ricorrente è quella di aver sbagliato tutti gli appoggi e di fare troppi errori gratuiti. “Ha un non so che di Bentdner quando viene incontro alla palla” dice un utente su Twitter e il paragone non va visto certo come un complimento, considerando l’esperienza a Torino dell’attaccante danese. Ci va giù ancora più pesante un altro tifoso bianconero che vuole un finale già scritto per Vlahovic: “E’ un ‘pacco’. Prima ce lo leviamo, meglio è”. E c’è anche chi ha già trovato il sostituto: “La Juve vende Vlahovic e prende Hojlund: è già scritto”.

Ecco alcuni tweet su Vlahovic:

Vlahovic una vergogna!!! Ma eh perché ????? — Louise (@LouNonCharlotte) February 16, 2023

Ma togli sto asino di #Vlahovic e metti Kean.#JuveNantes — Christian De Iuliis (@chrideiuliis) February 16, 2023

ma vlahovic non ha azzeccato mezzo passaggio — sara🪂 (@likepalms) February 16, 2023

Io non so se #Vlahovic non sappia stoppare una palla o fare un passaggio a 2 metri veramente, oppure lo sta facendo apposta per farsi vendere a cuor leggero a fine anno.

Sta di fatto che questo #DV7 non riesce a giocare spalle alla porta e sciupa troppe palle in mezzo al campo. — Ivan BiancoNeroJ (@IvanBiancoNeroJ) February 16, 2023

Stiamo facendo aumentare l'autostima del Nantes. Di questo passo lasceranno Torino con la consapevolezza che a casa loro possono fare l'impresa.

Un attaccante da 90 milioni non fa gli errori di Vlahovic in appoggio e controllo. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) February 16, 2023

Vlahovic ha un non so che di Nicklas Bendtner quando viene incontro a giocare la palla #JuveNantes — IlDucadiSaint-Maurice (@gleisonsessuale) February 16, 2023

la juventus questa estate vende vlahovic e prende hoijlund facile — claudia 𓁥 (@iamfakeC) February 16, 2023

Si dirà che #Vlahovic è stato bravo perché ha segnato.

Ma a parte il goal, le sta sbagliando tutte.

Tutte.

Ma proprio tutte.#JuveNantes — antonio zangara (@anfesibena) February 16, 2023