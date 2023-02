Chiesa fa spaventare la Juventus: ecco cosa è successo

Problemi per Federico Chiesa durante il primo tempo: un’altra mazzata per Massimiliano Allegri e la Juventus

Il tridente che funziona: Allegri ha trovato Di Maria, Chiesa e Vlahovic e ha riproposto il trio d’attacco anche in Europa League contro il Nantes.

Una scelta che, stando al risultato del campo, sta dando ragione al tecnico bianconero. Proprio dai piedi del terzetto di attacco è arrivato il gol del vantaggio. Di Maria avvia l’azione, Chiesa la rifinisce e per Vlahovic è un gioco da ragazzi metterla dentro. Un gol che testimonia quanto ha perso la squadra bianconera nelle partite in cui ha dovuto fare a meno dei suoi tre migliori attaccanti, senza dimenticare l’assenza di Paul Pogba che perdura ancora.

Un rimpianto per quel che poteva essere e non è stato, ma anche una speranza per quel che potrà essere da qui alla fine della stagione. Il feeling tra Chiesa, Di Maria e Vlahovic sembra essere perfetto e da qui in avanti Allegri può contare su un tridente poderoso. Il tutto però se i tre riusciranno a mantenere una condizione fisica all’altezza e da questo punto di vista anche questa sera è emerso qualche dubbio.

Juventus-Nantes, allarme Chiesa: cosa è successo

Dalla mezzora del primo tempo, infatti, Federico Chiesa ha accusato un fastidio muscolare che ha limitato la sua prestazione. Dopo uno scatto, l’esterno bianconero ha sentito dolore con Allegri che ha mandato subito a scaldare Kostic, nonostante l’invito dell’italiano ad attendere.

Chiesa più volte è stato immortalato con una smorfia di dolore sul viso, ma è riuscito a restare in campo fino al termine del primo tempo, impegnandosi anche in un paio di allunghi incoraggianti. Resta da vedere ora se Allegri deciderà di preservarlo, sostituendolo alla fine durante l’intervallo oppure Chiesa sarà regolarmente in campo ad inizio ripresa.

AGGIORNAMENTO 22.03 – Chiesa è regolarmente in campo ad inizio secondo tempo. Smaltito quindi il problemino fisico che ha fatto ‘spaventare’ Allegri.