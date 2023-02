DIRETTA Conference League: Lazio-Cluj | Formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale su Lazio-Cluj, andata dei playoff di Conference League

Retrocessa in Conference League in virtù del terzo posto in classifica nel girone di Europa League, la Lazio scende in campo questa sera per affrontare il Cluj. Nell’andata degli spareggi, la squadra biancoceleste cercherà di compiere un primo passo verso la qualificazione agli ottavi e proverà a riscattarsi dalle delusioni di campionato.

Dopo il roboante 4-0 contro il Milan, infatti, la squadra allenata da Maurizio Sarri ha collezionato due pareggi e due sconfitte tra Coppa Italia e Serie A. La sfida europea rappresenta così la giusta occasione per invertire la rotta, vista anche la caratura dell’avversaria. Reduce da due sconfitte consecutive in campionato, la squadra rumena ha perso la vetta della classifica, distante ora due punti.

Senza gli infortunati Radu e Romagnoli e lo squalificato Romero, l’undici biancazzurro affronterà per la terza volta nella storia il Cluj. Nella fase a gironi dell’Europa League del 2019, la Lazio vinse all’Olimpico per 1-0 e perse in Romania per 1-2. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Cluj

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

CLUJ (4-2-3-1): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Muhar, N.Boateng; Yeboah, Deac, Krasniqi; Birligea. All. Petrescu