Conte costretto a fermarsi ancora: “È necessario, ho sottovalutato l’intervento”

Antonio Conte costretto a prendersi un nuovo periodo di pausa: il rientro dopo l’intervento alla cistifellea è stato troppo precoce

Momento sicuramente difficile per il Tottenham e il suo allenatore Antonio Conte, sotto tutti i punti di vista. Gli Spurs vengono da due batoste difficili da digerire per motivi diversi. La prima, arrivata dopo la vittoria contro il City, è il 4-1 patito in casa del Leicester che ha allontanato i londinesi dal quarto posto. Se è vero che il Newcastle è distante solo due punti, è altrettanto vero che i Magpies hanno una partita in meno rispetto al Tottenham. L’altra invece è stata ‘made in Italy’, ovvero la sconfitta contro il Milan in Champions League nell’andata degli ottavi di finale.

La piazza non è molto soddisfatta degli ultimi risultati, visto che la Champions League è aspetto fondamentale per la crescita del club. Anche e soprattutto per soddisfare la voglia dello stesso Conte di aumentare la potenza economica sul mercato e acquistare giocatori sempre più importanti. Tutto questo sempre con un rinnovo in bilico per il contratto in scadenza a giugno. Il mister salentino ha già fatto sapere di avere il desiderio di passare più tempo vicino alla famiglia. Il che può portare sicuramente a scenari di un ritorno in Serie A, con qualche panchina pesante che potrebbe anche liberarsi. Al momento, però, Antonio Conte purtroppo è alle prese con altri problemi, sicuramente più importanti.

Conte si ferma: “Sono rientrato troppo presto, devo recuperare”

Pochi giorni fa Antonio Conte si è sottoposto a un intervento per rimuovere la cistifellea in seguito a dei forti dolori. Un’operazione che gli ha imposto ovviamente un periodo di riposo. Il mister ha saltato il match vinto col City, in cui in panchina c’era il vice Stellini, ed è tornato addirittura già contro il Leicester. Ed era al suo posto anche a San Siro col Milan. Conte non sopportava di stare lontano dalla squadra, ma ora è costretto a fermarsi di nuovo.

Questa mattina è arrivato il comunicato del Tottenham che annunciava la decisione, in seguito a un controllo post-operatorio, di restare a riposo in Italia per riprendersi al meglio. E poco fa è arrivato anche il messaggio dello stesso Conte sui propri social: “Il mio grande senso di responsabilità nei confronti del Club, dei calciatori, dello staff e dei tifosi mi ha portato ad anticipare i tempi di rientro. Purtroppo ho sottovalutato l’intervento, che non è stato di routine, ma per una seria ed inaspettata emergenza. Il mio fisico ne ha risentito ed ora sono costretto a fermarmi nuovamente fino al mio totale recupero. Chi mi conosce sa quanto questo mi faccia male, ma ora è necessario. Come on you SPURS!” E allora, anche a noi non resta che augurare ad Antonio Conte una prontissima e totale guarigione. Dovrà guardare la sua squadra e soffrire da casa nei prossimi match, fondamentali per il Tottenham. Due derby: contro West Ham e Chelsea.