Conte torna in Serie A: al Tottenham va un altro italiano

Non se la passano esattamente allo stesso modo gli allenatori italiani d’Inghilterra. Conte vive una fase di transizione, mentre De Zerbi viaggia a gonfie vele col Brighton. Destini incrociati

Non è un momento particolarmente positivo quello che sta vivendo Antonio Conte al Tottenham. La compagine londinese è apparsa troppo incostante sia dal punto di vista del rendimento che da quello dei risultati, che sia in Premier che in Champions non soddisfano.

In settimana è arrivato il ko esterno contro il Milan per 1-0 mentre appena una manciata di giorni prima in campionato gli ‘Spurs‘ hanno incassato in sonoro 4-1 per mano del Leicester squadra valida ma non certo irresistibile. La classifica in Premier infatti risente dei troppi scivoloni della squadra di Conte che al momento è quinta, e quindi fuori dalla zona Champions, con peraltro una gara in più rispetto al Newcastle quarto che è avanti di due punti. Gli Spurs dopotutto hanno messo insieme due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite di campionato. Insomma: tutto lascia pensare ad una separazione al termine della stagione, con Conte pronto a tornare in Serie A, magari per sedersi nuovamente sulla panchina della Juventus.

Intanto il tecnico salentino deve riprendersi. Attraverso una nota ufficiale, il Tottenham ha fatto sapere che “dopo un controllo post operatorio di routine in Italia ieri, Antonio Conte rimarrà nella sua casa di famiglia per riprendersi dal suo recente intervento chirurgico. Il suo vice Cristian Stellini assumerà l’incarico di allenatore della Prima Squadra”. Chi invece al contrario vive un periodo brillante nella sua avventura inglese è Roberto De Zerbi, altro allenatore italiano di Premier che sta facendo sognare i tifosi del Brighton.

Calciomercato Tottenham, nel mirino anche De Zerbi per il dopo Conte

De Zerbi ha raccolto il Brighton a stagione in corso dopo l’addio di Potter finito al Chelsea, e al netto di una normale primissima fase di adattamento al calcio inglese ha poi preso perfettamente in mano la situazione inculcando la sua idea di calcio.

La proposta di gioco dei biancoblù è infatti tra le più vivaci e divertenti del campionato ed anche i risultati arrivano di pari passo, migliorando anche quanto di straordinario fatto dall’ottimo predecessore. Al momento il Brighton è sesto con due partite in meno giocate rispetto al Tottenham che è avanti di appena 4 punti, e dunque a portata di sorpasso. Uno score che non poteva passare inosservato anche agli occhi della dirigenza degli ‘Spurs’ che secondo quanto evidenziato da ‘Football Insider’ sta valutando anche lo stesso De Zerbi, che ha impressionato, come potenziale sostituto di Conte. Il futuro del boss degli Spurs è incerto con il suo contratto in scadenza in estate e nessun accordo per un rinnovo che diventa meno probabile. Le ipotesi di addio crescono e il nome dell’ex tecnico del Sassuolo stuzzica anche per la differenza totale di approccio al gioco rispetto a Conte.