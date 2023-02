Colombo e Dionisi per Napoli e Inter: tutti gli arbitri designati

Settimane intense di calcio tra campionato e coppe. La Serie A torna già da venerdì: tutte le designazioni arbitrali valide per la 23/a giornata

Si riparte con la 23esima giornata di Serie A che si consumerà a partire da venerdì con l’anticipo tra Sassuolo e Napoli. Un’altra sfida da non fallire per la capolista che avrà un occhio anche alla Champions League con la gara contro l’Eintracht di martedì.

L’Inter sarà invece di scena in casa sabato contro l’Udinese con la direzione di Dionisi. Colombo per gli azzurri per il Milan sarà diretto da Rapuano nella sfida ricca di significati emotivi col Monza di Galliani e Berlusconi. La Penna per Spezia-Juventus, mentre di seguito potrete leggere l’intero quadro delle designazioni effettuate per la prossima giornata di Serie A:

SASSUOLO – NAPOLI Venerdì 17/02 h. 20.45

COLOMBO

GALETTO – TOLFO

IV: ORSATO

VAR: DOVERI

AVAR: BANTI

SAMPDORIA – BOLOGNA Sabato 18/02 h. 15.00

IRRATI

CIPRESSA – FONTEMURATO

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: MAGGIONI

MONZA – MILAN Sabato 18/02 h. 18.00

RAPUANO

DI IORIO – SCATRAGLI

IV: MARCENARO

VAR: MARINI

AVAR: DOVERI

INTER – UDINESE Sabato 18/02 h. 20.45

DIONISI

CARBONE – GIALLATINI

IV: AYROLDI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: FOURNEAU

ATALANTA – LECCE h. 12.30

PICCININI

BERCIGLI – CECCONI

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.

FIORENTINA – EMPOLI h. 15.00

PRONTERA

PRENNA – ROSSI L.

IV: ZUFFERLI

VAR: FOURNEAU

AVAR: MARCHETTI

SALERNITANA – LAZIO h. 15.00

ABISSO

BACCINI – ROCCA

IV: MARINELLI

VAR: FABBRI

AVAR: MUTO

SPEZIA – JUVENTUS h. 18.00

LA PENNA

VALERIANI – ZINGARELLI

IV: SANTORO

VAR: GUIDA

AVAR: MAGGIONI

ROMA – H. VERONA h. 20.45

SOZZA

BINDONI – IMPERIALE

IV: MASSIMI

VAR: CHIFFI

AVAR: DI MARTINO

TORINO – CREMONESE Lunedì 20/02 h. 20.45

CAMPLONE

PASSERI – COSTANZO

IV: MERAVIGLIA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI