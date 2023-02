Penalizzazione evitata, il gesto dei giocatori salva il club

Tiene banco il tema delle penalizzazioni nel campionato di Serie A, la mossa dei giocatori evita il segno meno in classifica

Il ritorno delle coppe europee allontana parzialmente il focus della discussione calcistica dal campionato di Serie A, che rimane comunque sempre vivo. Una stagione decisamente particolare e anomala per tanti motivi, dalla grande fuga del Napoli che potrebbe aver già chiuso con larghissimo anticipo i giochi scudetto fino all’influsso delle vicende extra campo.

Inevitabile pensare a quanto sta accadendo alla Juventus, alle prese con uno dei momenti più delicati della propria storia. I bianconeri, per punti conquistati sul campo, sarebbero secondi, ma sono attualmente gravati di 15 punti di penalizzazione per la riapertura del caso plusvalenze. E se da un lato il club lotta per l’annullamento della sanzione con il ricorso che verrà presentato al Collegio di garanzia del Coni, dall’altro attende altri procedimenti, a cominciare da quello sulla manovra stipendi, che potrebbe costare altri segni meno in classifica. Situazione da monitorare nelle prossime settimane, partita che pare apertissima ad ogni soluzione.

Penalizzazione evitata, la Sampdoria si salva: decisivo il gesto dei giocatori

Ma la Juventus non è la sola a guardare con apprensione ai verdetti della giustizia sportiva. Oltre agli altri club che potrebbero essere coinvolti nel processo per partnership opache, la Sampdoria fronteggia le ben note difficoltà societarie, che potrebbero portare a una penalizzazione per mancati adempimenti economici.

Domani a mezzanotte, la scadenza per il pagamento delle mensilità arretrate, per evitare una sanzione in classifica. Penalizzazione che dovrebbe essere evitata, stando al ‘Secolo XIX’, grazie al gesto dei giocatori che avrebbero deciso di rinunciare alla mensilità di dicembre. Le banche infatti hanno supportato la società soltanto nel caso di anticipi di crediti certi come quello della cessione di Colley, non coprendo la cifra necessaria di 10,5 milioni di euro. L’accordo, come riporta il quotidiano genovese, sarebbe avvenuto con i giocatori su base individuale, con un importante contributo diplomatico nello specifico da parte di Audero, Gabbiadini, Quagliarella, Rincon e Ravaglia. A seguito della rinuncia dello stipendio di dicembre, i giocatori della Samp (fatta eccezione per quelli arrivati a gennaio) beneficerebbero di un premio bonus/malus a giugno: con una cifra cioè più alta o più bassa in caso di salvezza.