Salernitana, ecco Paulo Sousa: attesa la firma

Paulo Sousa sempre più vicino alla panchina della Salernitana: a breve potrebbe esserci l’ufficialità del tecnico portoghese

A fine ottobre, vincendo per 3-1 in casa della Lazio, la Salernitana guidata da Davide Nicola si issava a quota 16 punti in classifica dopo 12 giornate, al decimo posto della graduatoria. Sembrava si potesse guardare al prosieguo della stagione con una certa tranquillità. Ora, a pochi giorni dalla gara di ritorno con i biancocelesti in casa, è cambiato tutto.

Nelle successive dieci partite, appena cinque i punti conquistati. Con il tecnico che un mese fa, dopo la batosta di Bergamo con l’Atalanta (sconfitta per 8-2), era stato esonerato, salvo poi tornare clamorosamente in sella dopo pochi giorni. Le cose però non sono andate meglio: la vittoria di Lecce di fine gennaio aveva dato un po’ di respiro, sono arrivati poi i ko con la Juventus e soprattutto con il Verona, in uno scontro diretto che ha di fatto riaperto i discorsi salvezza. Gli scaligeri sono adesso a soli quattro punti dai granata e questa volta sembra sia arrivata per davvero la parola fine sull’avventura di Nicola. Il tecnico ha diretto, ieri, l’allenamento dopo la trasferta di lunedì al ‘Bentegodi’, ma potrebbe essere stato il suo passo d’addio. Come raccontato dalla redazione di Calciomercato.it, dopo una notte di riflessione Iervolino e De Sanctis hanno avviato il casting per la panchina della Salernitana. Con un nome, quello di Paulo Sousa, che con il passare delle ore ha preso sempre maggiore consistenza.

Salernitana-Paulo Sousa al rush finale, cosa manca

Il portoghese è fermo da giugno, dopo la conclusione della sua avventura al Flamengo. Da allora, è alla ricerca di un progetto per rilanciarsi, la Serie A lo stuzzica e la sua presenza al ‘Bentegodi’, l’altro giorno, non era di certo casuale.

La redazione di Calciomercato.it vi ha anticipato ieri che il contratto di Paulo Sousa potrebbe essere di sei mesi o di un anno e mezzo. Si stanno definendo gli ultimi dettagli, con la firma che potrebbe arrivare nelle prossime ore. E l’allenatore portoghese, oggi, potrebbe già dirigere il primo allenamento in vista della gara di domenica.