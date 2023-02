Salernitana, UFFICIALE: Nicola esonerato, ecco il successore

Salernitana, adesso è ufficiale: Nicola esonerato. I granata hanno già annunciato il nome del successore. Ecco di chi si tratta.

Mancava solo l’ufficialità che puntualmente è arrivata in tarda serata. Davide Nicola non è più l’allenatore della Salernitana. Fatale la sconfitta del “Bentegodi” contro l’Hellas Verona, che ha rimesso clamorosamente in gioco gli scaligeri. I granata, reduci da una sola vittoria nelle ultime cinque apparizioni ufficiali, stazionano al momento al quintultimo posto in classifica, a soli quattro punti di vantaggio sull’Hellas terzultimo.

Iervolino dunque ha deciso di sollevare dal suo incarico Davide Nicola. A comunicarlo è stato il proprio il club granata con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. I campani, inoltre, hanno già annunciato il successore di Nicola: si tratta di Paulo Sousa, che come rivelato da calciomercato.it era una delle prime opzioni vagliate dal patron della Salernitana nelle scorse ore. Sousa ha firmato fino a giugno con opzione di rinnovo biennale in caso di salvezza. Ecco il doppio annuncio:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Davide Nicola. Nel ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera. (Il club*) comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Paulo Sousa e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra”.

Salernitana, ora è ufficiale: Paulo Sousa nuovo allenatore

A Paulo Sousa il compito di risollevare una squadra che ormai da due mesi sta attraversando una cronica fase involutiva, sia dal punto di vista delle prestazioni che dei risultati.

Dopo aver steso la Lazio sbancando l’Olimpico, infatti, Piatek e compagni non sono stati già in grado di fornire risposte convincenti. L’ultimo successo contro il Lecce l’unico guizzo di un mese che definire negativo sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Paulo Sousa dovrà riuscire subito ad imprimere una svolta importante: il confronto contro la Lazio all’Archi si configura già come un banco di prova di nevralgica importanza che la Salernitana non può più fallire.