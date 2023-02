De Ligt contro la Juve, l’olandese ritratta: “Non ho mai detto quelle cose”

De Ligt è tornato a parlare della Juventus e delle sue discusse dichiarazioni riportate in Italia. L’olandese fa chiarezza

Il Bayern Monaco vince sul campo del Paris Saint-Germain e si avvicina alla qualificazione ai quarti di finale.

Protagonista al Parco dei Principi anche l’ex Juventus de Ligt. I bavaresi tornano a Monaco senza gol subiti contro Messi e Neymar e nella ripresa anche Mbappé. Intervistato da ‘Sky Sport’, il classe 1999 ha anche fatto chiarezza sulle dichiarazioni circolate dopo l’addio al club bianconero: “Io seguo ancora la Juventus, per me è un grande club. Le cose sui giornali e le cose che ho detto della Juve non sono state sempre vere. Io capisco i tifosi che leggono cose così e pensano “cosa dice”. Io non ho mai detto quelle cose”.

“Io ho tanto amore per la Juve, i tifosi, anche in questo momento difficile per la Juve. – ha concluso de Ligt – I tifosi sono sempre allo stadio a tifare e questo è un bene. Sono contento che stanno vincendo tante partite, sono contento per loro e spero possano fare bene in campionato e Europa League“.