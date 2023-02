DIRETTA Champions League, Dortmund-Chelsea 0-0 | Brugge-Benfica 0-0 LIVE

Dopo la vittoria del Milan, contro il Tottenham, e del Bayern, sul campo del Psg, per il mercoledì di Champions scendono in campo altre quattro squadre

Con negli occhi ancora la vittoria del Milan di Stefano Pioli contro il Tottenham di Antonio Conte, decisiva la rete di Brahim Diaz, e del Bayern Monaco di Nagelsmann sul campo del Paris Saint-Germain di Messi, Neymar e Mbappe, per l’andata degli ottavi di finale della Champions League scedono in campo Borussia Dortmund e Chelsea.

I padroni di casa, guidati in panchina dal 40enne Edin Terzic, sono reduci da sette vittorie consecutive ottenute in Bundesliga, l’ultima sul campo del Werder Brema per 2-0 con reti del giovanissimo Jamie Bynoe-Gittens e di Julian Brandt. Il primo posto in classifica, occupato dal solito Bayern, è distante solo tre lunghezze. Di contro, i ‘Blues’ di Graham Potter arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio esterno ottenuto contro il West Ham, in gol Joao Felix ed Emerson Palmieri, ex della partita, per gli ‘Hammers’. La vetta della classifica di Premier League è distante ben venti punti, mentre la zona Champions è a dieci lunghezze. Dopo una sontuosa campagna acquisti invernale, ci si aspetta molto di più dai londinesi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Signal Iduna Park’ di Dortmund.

L’altra sfida in programma quest’oggi, vede di fronte il Club Brugge e il Benfica. La squadra belga, guidata dall’ex calciatore inglese Scott Parker, approdato in panchina all’inizio dell’anno nuovo, arriva a questa importante sfida dopo il pareggio interno contro il Royale Union SG, il quarto nelle ultime cinque partite. La vetta della classifica, occupata dal Genk, è distante ben venti punti. Di contro, i lusitani di Roger Schmidt, che hanno perso Enzo Fernandez nel mercato invernale, passato proprio al Chelsea per la cifra monstre di 121 milioni di euro, è reduce dall’eliminazione ai quarti di finale della Coppa del Portogallo, mentre in campionato sono in vetta alla classifica con cinque punti di vantaggi sui rivali storici del Porto. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Jan Breydel’ di Brugge.