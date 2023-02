Adeyemi castiga il Chelsea, scintille nel finale | Joao Mario e Neres lanciano il Benfica

I risultati di Borussia Dortmund-Chelsea e Brugge-Benfica, gare valide per l’andata degli ottavi di finale di Champions League

Rieccola la Champions con tutto il suo corollario di emozioni. Dopo le vittorie di Milan e Bayern Monaco, rispettivamente contro Tottenham e Psg, questa sera è stata la volta di altri due ottavi di finale: Borussia Dortmund-Chelsea e Club Brugge-Benfica.

Sono venute fuori altre sfide interessanti con i successi di tedeschi e portoghesi, maturati entrambi nel secondo tempo. In Belgio è stato necessario un calcio di rigore per sbloccare il risultato dopo che, nel recupero del primo tempo, i padroni di casa si erano visti annullare il gol dalla Var. Ad inizio ripresa è Joao Mario dagli undici metri a sbloccare il match con il raddoppio nel finale di Neres che regala un pezzetto di qualificazione al Benfica.

Gol nel secondo tempo anche a Dortmund dove Borussia e Chelsea danno vita ad una grande partita, ricca di occasioni e giocata ad elevata intensità, soprattutto nei primi 45 minuti. E’ proprio nel primo tempo che i ‘Blues’ hanno almeno due clamorose palle gol con Joao Felix: il portoghese manda alta una conclusione da buona posizione, poi si vede negare il gol dalla traversa.

Champions, Borussia-Chelsea 1-0 e Club Brugge-Benfica 0-2

Nella ripresa poi arriva l’episodio che cambia il match. Contropiede micidiale di Adeyemi su corner per il Chelsea: l’attaccante vola via a Enzo Fernandez, supera Kepa e fa esplodere lo stadio.

I tentativi di Potter di ribaltare il risultato non hanno gli effetti sperati. Entra Mount ma è Koulibaly a sfiorare il pareggio: conclusione da dentro l’area, il portiere non trattiene, ma Emre Can salva sulla linea. E’ la migliore occasione per la squadra di Potter che non trova il guizzo per pareggiare e deve rimandare i propositi di rimonta al ritorno che si giocherà tra tra settimane allo ‘Stamford Bridge’. Nel finale scintille in campo con i calciatori in campo e in panchina che si affrontano per qualche secondo prima che la situazione torni alla normalità.

BORUSSIA DORTMUND-CHELSEA 1-0: 61′ Adeyemi (B)

CLUB BRUGGE-BENFICA 0-2: 51′ Joao Mario rig. (B), 88′ Neres (B)