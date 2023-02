Via libera Conte: il sostituto ha già detto sì

Antoni Conte e il suo Tottenham non vivono un grande momento. Ieri sera a San Siro è arrivata una sconfitta di misura contro il Milan nell’andata degli ottavi che complica il futuro europeo degli ‘Spurs’ e quello in panchina dell’ex juventino

Non sta particolarmente entusiasmando la stagione del Tottenham, avversario di ieri sera del Milan che ha fronteggiato e battuto gli ‘Spurs’ per 1-0 a San Siro grazie ad una rete nel primo tempo di Brahim Diaz negli ottavi di finale d’andata di Champions League.

La compagine allenata da Antonio Conte non ha offerto una prova particolarmente positiva, facendo il paio di sconfitte con l’ultima rimediata in Premier League, addirittura per 4-1 in casa del Leicester. La vittoria sul Manchester City di inizio febbraio sembrava poter essere un nuovo punto di ripartenza, ma la classifica in campionato non è molto sorridente. Servirà infatti ritrovare la giusta continuità per rimanere agganciati al treno Champions che in questo momento vede Kane e soci fuori dalle prime quattro posizioni, obiettivo minimo dell’annata del Tottenham.

Calciomercato Tottenham, Pochettino al posto di Conte: l’annuncio in diretta

Il ko contro il Milan, non solo complica le chance di passaggio del turno, ma getta ulteriori ombre sul futuro dello stesso Antonio Conte sulla panchina degli ‘Spurs’. Spesso accostato anche ad un ritorno in Italia, ieri in conferenza ha detto: “Cerco di vivere il presente, sono successe tante cose in questo periodo. Da italiano, l’Italia è nel mio cuore e resterà sempre nel mio cuore“.

Parole che in un certo senso lasciano la porta aperta a qualunque soluzione. Intanto dall’Inghilterra, Alan Brazil a ‘TalkSport’ ha dichiarato che i giorni dell’italiano agli Spurs sono contati, sottolineando quindi come il salentino dovrebbe partire con Mauricio Pochettino come possibile erede dopo l’addio nel 2019. “Lo dirò di nuovo, mi è stato detto che Conte probabilmente se ne andrà e Pochettino arriverà”, ha ribadito Alan Brazil che ha quindi rilanciato uno scenario che avrebbe del clamoroso e che potrebbe interessare anche la Serie A, in merito in particolare al futuro di Antonio Conte.