“Non fare come Donnarumma”: ecco cosa deve evitare Leao

Dopo il turno di Champions League, sulla scorta di quanto successo a Donnarumma arriva un nuovo consiglio per Rafael Leao: “Pensaci”

È tornata la Champions League ed è subito rinsavito il ‘Diavolo’: i rossoneri hanno battuto il Tottenham di Antonio Conte con una prestazione solida e convincente. Intanto, lontano da Milano, Donnarumma è protagonista in negativo.

Mentre il Bayern Monaco ha espugnato il Parco dei Principi, con un errore piuttosto evidente di Gigio, il Milan superava il Tottenham con grande decisione. Tra i migliori in campo dei rossoneri va segnalato anche Rafael Leao, letteralmente imprendibile per i difensori inglesi e uscito con una standing-ovation di San Siro. Il portoghese, per le note vicende contrattuali, rischia di fare la stessa fine di Donnarumma e questa volta il consiglio e di non ripetere lo stesso errore.

Donnarumma soffre lontano dal Milan, il consiglio a Leao: “Pensaci”

Dopo il turno di Champions League, sul proprio profilo ‘Twitter’, Franco Ordine ha commentato l’errore di Gianluigi Donnarumma e ne ha tratto un consiglio per Rafael Leao.

Lo storico giornalista ha voluto avvertire la stella portoghese del Milan. “Il Paris Saint-Germain, oltre che uno spogliatoio ingestibile, pieno di rancori e invidie, ha messo a nudo i limiti di questo ragazzo (ndr Donnarumma) cresciuto in fretta e portato sulla strada sbagliata dal suo agente. Prima si completa l’addestramento e poi si spicca il volo. Pensaci Leao”. Un consiglio spassionato che il portoghese dovrebbe tenere a mente per le decisioni che lo aspettano.

Leao è in scadenza di contratto il 30 giugno 2024 e, prima di questa estate, il club meneghino vorrebbe riuscire ad arrivare a dama con il rinnovo. Un prolungamento di contratto che permetterebbe al Milan di mettere in sicurezza il proprio gioiello e di non perderlo a zero o a cifre troppo basse in futuro. Franco Ordine consiglia al giocatore di restare a Milano per completare il proprio processo di crescita e di lasciare i rossoneri solamente quando è arrivato a maturità. Un errore, invece, imputato a Gigio Donnarumma.