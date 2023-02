Serata da incubo per Donnarumma: ‘cacciato’ anche dalla nazionale

La prima serata di Champions League del 2023 si è conclusa con due vittorie di misure per Milan e Bayern Monaco. A Parigi papera di Donnarumma

Serata di grande calcio col ritorno della Champions League che ha visto in campo a San Siro Milan e Tottenham, e al Parco dei Principi il Paris Saint Germain di fronte al Bayern Monaco.

Brahim Diaz decide a favore dei rossoneri la gara in terra italiana, mentre dalle parti della Torre Eiffel ci pensa il francese, ed ex della sfida, Kingsley Coman a piazzare un gol che porta avanti il Bayern Monaco nel doppio confronto. Non mancheranno polemiche proprio per la rete dei bavaresi viziata da un evidente errore di Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano infatti commette un clamoroso infortunio facendosi passare il pallone sotto le braccia su una conclusione centrale e non particolarmente potente. In seguito non è mancata anche una grande parata dell’ex milanista su Pavard, ma non basta a cancellare la ‘papera’ sullo 0-1 che è stata accolta sui social con diversi messaggi anche da parte di tifosi italiani che hanno evidenziato l’errore tanto da volere anche un cambio in nazionale con Vicario in alcuni casi:

Altra papera di Donnarumma. Il migliore del mondo eh #PsgBayern #PSG — Scocci💛❤️🎬✍️ (@Blutarsky72) February 14, 2023

Vicario primo portiere della Nazionale Italiana. #Donnarumma — Michele Neri (@mikes_neri) February 14, 2023

Un errore quello di Donnarumma che evidentemente incide sul risultato finale della sfida che proprio di misura ha premiato i tedeschi che proveranno a difendere il gol di Coman nella sfida di ritorno all’Allianz Arena.