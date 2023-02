“Via in prestito”: decisione lampo su De Ketelaere

De Ketelaere ha sciupato una grande occasione per il 2-0 del Milan: dalla posizione dei tifosi a quella del club rossonero

È andato al Milan il primo atto degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham di Conte. A decidere il match di San Siro è stato Brahim Diaz in avvio di partita.

A macchiare la prestazione dei rossoneri sono solo le due grandi occasione fallite per il 2-0, da Thiaw prima e soprattutto quella di De Ketelaere. Nel post partita, Stefano Pioli è tornato a parlare così del talento belga: “Ha avuto bisogno di più tempo di quello pensavamo per inserirsi e capire un nuovo ambiente. Sta meglio fisicamente e mentalmente. Ho sperato ovviamente per il punteggio e soprattutto per lui. Gli avevo detto che avrebbe fatto gol quando è entrato. Lavora bene, arriverà il gol. Troverà spazio e ci darà soddisfazioni”.

Il tecnico e la società rossonera continuano a difendere il trequartista, a differenza dei tifosi che sono ormai schierati. In ogni caso, l’intenzione del Milan è quella di continuare a puntare sul belga e ad aspettare la sua esplosione, come già avvenuto con Leao e Tonali.

Calciomercato, il Milan aspetta De Ketelaere

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it.

#DeKetelaere va mandato in prestito,ormai ad inizio nuova stagione,in qualche squadra più piccola,per capire di che pasta è fatto.

O finalmente esplode,o capiamo che è un pacco,una volta per tutte@acmilan #MilanTottenham — 𝙈𝙚𝙘 𝙈𝙖𝙧𝙪 ©️ (@MecMaruofficial) February 14, 2023

Non bisogna avere fretta, è qui da solamente 6 mesi, prima o poi azzecca una partita dai! 🔴⚫️ #DeKetelaere #bidone #MilanTottenham — Tommino (@28912031t) February 14, 2023

Non criticare De Ketelaere è una forzatura, per i nostri parametri è costato una follia e guadagna più che bene, siamo a Febbraio e non ha ancora fatto nulla, non può essere stanco, se il ragazzo non regge nemmeno la minima pressione non è da Milan, spiace ma così è il calcio — Aldo Rivalta (@AldoRivalta) February 15, 2023

#DeKetelaere non riuscirebbe a segnare neanche con l’imbuto e senza portiere!#MilanTottenham — Eclipse of wine 🍷 (@EclipseOfWine) February 15, 2023

Sono le 7.10, sul treno, con gli occhi ancora gonfi semichiusi e gambe bloccate dal ghiaccio.

Eppure quel gol l’avrei fatto pure io#DeKetelaere — Alberto Mazzoni (@AlbertoMazzon12) February 15, 2023