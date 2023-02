Asso vincente Mou: ritorno a sorpresa e addio Juventus

Calciomercato Juventus e Roma, le ultime sul futuro del centrocampista che potrebbero ribaltare le carte in tavola. Cosa sta succedendo.

Dopo le sconfitte rimediate contro Napoli e Monza, la Juventus di Max Allegri ha risollevato la china battendo Lazio, Salernitana e Fiorentina. L’obiettivo della compagine bianconera è quella di ritornare prepotentemente ad essere protagonisti in una seconda parte di stagione che si preannuncia assolutamente intensa, dentro e fuori dal campo.

Chiaramente la possibile qualificazione in Champions League, al netto della penalizzazione in campionato, rischia di diventare una vera e propria chimera per Di Maria e compagni. In casa bianconera si sta stagliando un vero e proprio rebus tutto da sciogliere. Scenario che ha inevitabilmente orientato le mosse della Juventus nella scorsa campagna invernale e che potrebbe creare nuovi orizzonti anche in ottica estiva. Gli uomini mercato della “Vecchia Signora” potrebbero essere costretti a fare nuovamente di necessità virtù, capitalizzando quelle occasioni che di volta in volta dovessero presentarsi.

Calciomercato Juventus, la Roma supera i bianconeri per De Paul: ecco come

Uno dei nomi accostati con una certa insistenza alla Juventus in queste ultime settimane è quello di Rodrigo De Paul. Il centrocampista argentino, benché blindato in lungo e in largo dal patron dell’Atletico Madrid nelle scorse settimane, non sembra essere incedibile. Chiaramente i Colchoneros non intendono fare sconti e potrebbero avallare il suo addio solo se arrivasse un’offerta da 40 milioni di euro.

La Juventus segue l’evolvere della situazione ma per il momento non può affondare il colpo. La mezzala ex Udinese, però, ha diversi estimatori in Serie A. Tra questi ci sarebbe anche la Roma che, stando a quanto riferito da onefootball.com, avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione.

I giallorossi avrebbero dalla loro un vantaggio non indifferente: la possibile qualificazione in Champions League. De Paul infatti accetterebbe un trasferimento soltanto in una squadra che disputi la prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie. Piazzamento che potrebbe essere raggiunto dagli uomini di José Mourinho che dopo aver chiuso in chiaroscuro il 2022 si stanno ritagliando un ruolo da protagonista in questo primo scorcio del 2023. Con i soldi di Zaniolo poi…