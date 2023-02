Juventus, Danilo apre la strada: chi resta e chi va

Danilo si lega alla Juventus mostrando fiducia nel club bianconero: il punto su chi può rimanere e chi partire in vista degli scenari futuri

I risultati delle ultime partite hanno restituito un po’ di serenità alla Juventus. Due vittorie in campionato, per riprendere l’andatura e mettere nel mirino la zona europea della classifica anche con la pesante penalizzazione sul groppone, e quella in Coppa Italia con la Lazio per regalarsi la semifinale contro l’Inter. Un viatico positivo per presentarsi al via dell’avventura in Europa League. Al netto di quelle che potranno essere le prossime decisioni della giustizia sportiva, e dell’Uefa, relativamente a un futuro europeo del club.

Quale che sia questo futuro, una scelta importante è stata fatta da Danilo, che ha sposato la causa della Juventus a prescindere, con il rinnovo del contratto. Il brasiliano si lega dunque al club bianconero e lancia un segnale importante, che potrebbe essere seguito anche da altri suoi compagni. Le incognite sono naturalmente molte, sul destino della società piemontese, ma si può iniziare a tracciare un primo quadro in merito.

Juventus, scelta ‘di vita’ non solo per Danilo: cosa fanno i big, da Pogba a Vlahovic e Chiesa

Oltre a Danilo, dovrebbero rimanere tutti gli altri che hanno il bianconero nel cuore. Scelta che appare naturale per quanto riguarda i giovani Miretti, Fagioli, Iling, Soulè, per Kean, ma anche per Manuel Locatelli. E non solo.

Potrebbe fare una scelta ‘di cuore’ anche Pogba, pure se nel caso del francese potrebbe incidere soprattutto la difficoltà di trovare una squadra che gli corrisponda un ingaggio di un certo tipo. Tra coloro che dovrebbero altrettanto rimanere, Bonucci, per il quale la prossima sarà l’ultima stagione, e i vari De Sciglio, Rugani, Perin, Pinsoglio. Può restare anche Kostic, per tutti gli altri siamo nel campo delle ipotesi. Chiesa sarebbe intenzionato a farlo, da capire se arriveranno offerte irrinunciabili dalle big senza Europa. Probabile in questo caso l’addio di Vlahovic e quello di Di Maria, con l’argentino che non rinnoverà il contratto a fine anno. Senza coppe, può partire anche Szczesny che ha un ingaggio pesante e per il quale verrebbero valutate offerte. Addii praticamente certi quelli di Rabiot, Cuadrado, Alex Sandro in scadenza di contratto, più Paredes, il cui prestito non sarà rinnovato. Per il riscatto di Milik, dipenderà dall’Europa o meno.