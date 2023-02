Borussia Dortmund-Chelsea, il gol di mano accende le polemiche: cosa è successo

Borussia Dortmund-Chelsea, Thiago Silva aveva ribadito in rete con il braccio. La dinamica dell’episodio non passa inosservata.

Ci si attendeva spettacolo e numerosi colpi di scena dal confronto tra Borussia Dortmund e Chelsea. La prima mezz’ora del “Signal Iduna Park” non hanno affatto deluso le aspettative.

Dopo un inizio veemente degli ospiti il Borussia Dortmund ha subito preso le misure. Il pressing asfissiante dei gialloneri sta mettendo in difficoltà la retroguardia di Potter, che ha dovuto affidarsi ai calci piazzati per provare a creare grattacapi alla porta difesa da Kobel. In una di queste azioni, al 15′ i Blues avevano anche trovato la via del goal. Thiago Silva aveva ribadito in rete un cross proveniente dall’out sinistro. L’arbitro dell’incontro – Gil Manzano – ha però subito annullato il goal: la spizzata di Thiago Silva era stata infatti viziata da un evidente tocco di braccio.

Il difensore del Chelsea, pur accusandosi del fallo, non ha potuto evitare il cartellino giallo, scatenando anche le proteste dei calciatori del Borussia Dortmund. Il gioco è poi regolarmente ripreso, con i gialloneri che stanno provando a trovare il bandolo della matassa, pur esponendosi a ripartenze invitanti per gli avversari.