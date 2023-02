Valencia, UFFICIALE: ecco l’erede di Gattuso

Valencia, scelto l’erede di Rino Gattuso: ecco il nuovo tecnico chiamato a risollevare il club ed evitare la retrocessione

Le uniche vittorie nel nuovo anno sono arrivate solo in Copa del Rey. E ora lo spettro retrocessione si fa sempre più insidioso.

Per cercare di uscirne il Valencia, dopo l’esonero di Rino Gattuso ufficializzato il 30 gennaio dopo la sconfitta contro il Valladolid, ha deciso di affidarsi a Ruben Baraja. Ex centrocampista e bandiera dei valenciani nei primi anni 2000, Baraja è stato ufficializzato come nuovo allenatore. Chiamato a risollevare la squadra dopo un vertiginoso crollo in classifica. Dopo l’esonero di Gattuso e sotto la guida ad interim di Voro, il club ha collezionato tre sconfitte consecutive ed è finito al 18esimo posto in classifica.

Questo il comunicato ufficiale:

“Il Valencia ha raggiunto un accordo con Ruben Baraja come allenatore della prima squadra. Baraja raccoglie l’incarico dopo aver allenato Real Zaragoza, Tenerife, Sporting Gijon, Rayo Vallecano ed Elche e dopo una fantastica esperienza come allenatore delle giovanili del Valencia. ‘Pipo’ è uno dei giocatori più illustri della storia del club e ritorna a casa spinto da grande impegno e professionalità. Nei prossimi giorni prenderà l’incarico di guidare la squadra alla Ciutat Esportiva de Paterna e del suo staff farà parte un’altra leggenda del club come Carlos Marchena“.