Milan-Tottenham, è UFFICIALE: salta la gara di Londra

Milan-Tottenham è stata una gara di grande intensità e particolarmente equilibrata in un doppio confronto sull’asse Pioli-Conte. Nel secondo tempo è arrivata un’ammonizione pesante

Torna a suonare la musichetta della Champions League tra le mura di San Siro per il Milan che prova a ritrovare il sorriso in ambito europeo dopo i primi segnali di ripresa in campionato con la vittoria contro il Torino.

I rossoneri di Pioli sono infatti complessivamente reduci da un avvio di 2023 decisamente problematico, con troppe battute a vuoto, diverse sconfitte e tantissimi punti persi in campionato che hanno contribuito a far sprofondare il ‘Diavolo’ a distanza siderale dal Napoli capolista, ritrovandosi immischiato peraltro in una complicata lotta per un posto Champions.

Milan-Tottenham, Dier ammonito: salta il ritorno per squalifica

La serata di gala contro il Tottenham inizia nel migliore dei modi con un grande impatto dei rossoneri sulla sfida che provano ad imporsi col nuovo abito tattico nei confronti di un avversario che fatica a rendersi pericoloso.

A sbloccare la serata di San Siro è quindi Brahim Diaz che ribadisce in rete da due passi dopo una grande parata di Forster che però non riesce a smanacciare oltre la traversa. Nella ripresa la gara si conferma intensa ed equilibrata ed i contatti aumentano. Tra questi anche un fallo di Eric Dier che porta all’ammonizione del difensore degli Spurs: un giallo pesantissimo visto che l’inglese era diffidato e sarà costretto a saltare la gara di ritorno che si giocherà a Londra. Una tegola importante per Antonio Conte.