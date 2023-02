Allarme Theo Hernandez a poche ore dal Tottenham: ecco come sta

Il Milan si prepara ad affrontare il Tottenham in Champions League, ma Theo Hernandez mette in allarme Pioli e i tifosi: ecco le sue condizioni

Il Milan scenderà in campo stasera contro il Tottenham nel match valido per gli ottavi di finale di Champions League.

Una doppia partita che deciderà tanto del destino dei rossoneri in questa stagione dopo aver perso la Supercoppa italiana, essere stati eliminati dalla Coppa Italia e con uno scudetto che è ormai lontanissimo. Insomma, la magica musichetta delle epoche più splendenti del Diavolo potrebbe suonare come un elettroshock per scandire la rinascita di Stefano Pioli e dei suoi ragazzi in un 2023 che finora ha portato in dote tante delusioni e di soddisfazioni ben poche. Intanto, il tecnico ha anche optato per un cambio di modulo con la difesa a tre, che ha dato maggiore solidità alla squadra e ha portato una vittoria di misura contro il Torino, ma non ha convinto sotto il profilo del gioco e della manovra. Di risposte stasera contro gli Spurs ne dovrà portare il campo, ma con diversi problemi ancora da risolvere. Infatti, la situazione al Milan non è lieta neppure per quanto riguarda gli infortuni e si è aggiunto anche un altro rebus, quello relativo la presenza di Theo Hernandez.

Botta per Theo Hernandez, ma è convocato per il Tottenham

Il francese si è lasciato risucchiare in un periodo ugualmente deludente dopo le ottime partite al Mondiale in Qatar.

Contro il Torino ha fornito l’assist vincente a Olivier Giroud, ma non è ancora il calciatore trascinante della scorsa stagione. Nelle ultime ore, inoltre, è scattato l’allarme in casa Milan per una botta subita dall’ex Real Madrid in allenamento e che potrebbe pregiudicare la sua presenza nella massima competizione europea. In realtà, i segnali arrivati negli ultimi minuti sono positivi: intanto, il calciatore è comunque convocato e la botta si sarebbe già riassorbita. Contro il Tottenham, non ci sarà di sicuro Mike Maignan che dovrebbe tornare a disposizione a marzo e attenzione anche a Fikayo Tomori. Il centrale sta recuperando dal problema accusato contro la Lazio, ma è ancora in dubbio per stasera. Una partita che non si può fallire, ma che Pioli rischia di affrontare con diverse defezioni importanti.