Sfortuna senza fine, UFFICIALE: si è rotto il crociato anche lui

Periodo decisamente sfortunato quello tra sabato e domenica: ufficiale un’altra rottura del legamento e stagione finita

La stagione entra nel vivo, nella sua parte decisiva, in un momento in cui tutto si decide anche in base agli infortuni. Recuperare o perdere giocatori in questa fase della stagione può essere estremamente condizionante soprattutto per chi è impegnato in campionato ma anche nelle coppe.

Lo sa benissimo il Milan, che stasera contro il Tottenham è pronto a risorgere definitivamente e provare a mettersi alle spalle un momento decisamente buio. Tomori va verso la maglia da titolare, a differenza di Bennacer che rappresenterà un’assenza decisamente pesante. Sempre, ovviamente, in attesa di Maignan e Ibrahimovic che ha ritrovato almeno la convocazione. La Juventus invece aspetta ancora Pogba, che sembrava essersi rimesso in carreggiata prima del nuovo stop che ha fatto slittare ulteriormente il suo rientro. Allegri almeno potrà contare sul recupero di Bonucci. La Lazio ha perso invece Romagnoli, tegola importante per Sarri. Ma nei giorni tra sabato e domenica c’è stato un momento di tremenda sfortuna in tutta Europa sugli infortuni al ginocchio.

Tegola Villarreal: rottura del crociato per Coquelin

Hans Hateboer si è fatto male sabato sera nel match tra Lazio e Atalanta. L’esterno olandese ha avuto la peggio in uno scontro con Marusic ed è stato costretto a uscire: da subito le sensazioni era negative e in effetti l’esito degli esami ha confermato la rottura del crociato del ginocchio anteriore destro.

Per lui ovviamente stagione finita, così come per Rodrigo Bentancur, che aveva aperto le ‘danze’ qualche ora prima nel match che il Tottenham ha perso (malamente) in casa del Leicester. L’uruguaiano ha chiuso qui il suo 2022/23, lasciando Conte sguarnito a centrocampo. Domenica, invece, brutte notizie in Liga dalla sfida tra Villarreal e Barcellona, finita 1-0 per i blaugrana. L’infortunio grave è stato per il centrocampista del ‘submarino amarillo’ Francis Coquelin: ieri sera anche per lui è stata ufficializzata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Operazione nei prossimi giorni per il francese, che ovviamente salterà il resto della stagione. Per la squadra valenciana un bel mattone nel pieno della corsa Europa League e con la Conference da giocare.