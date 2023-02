DIRETTA Champions League, Milan-Tottenham: FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra il Milan di Pioli e il Tottenham di Conte in tempo reale

Il Milan ospita il Tottenham a San Siro in una gara valida come andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo una stagione di alti e bassi nei rispettivi campionati che sarà diretta dall’arbitro svizzero Scharer.

Da un lato i rossoneri di Stefano Pioli, tornati al successo in Serie A contro il Torino grazie al gol di Giroud, sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi piazzati al secondo posto del proprio girone dietro gli altri londinesi del Chelsea. Dall’altro gli ‘Spurs’ di Antonio Conte, privi dello squalificato Hojbjerg e reduci dal clamoroso ko 4-1 in Premier League contro il Leicester, avevano invece vinto il proprio gruppo davanti all’Eintracht Francoforte. L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre risale alla Champions del 2011, sempre agli ottavi, con i britannici che si imposero con il risultato di 1-0 con la rete di Crouch. Tra tre settimane la gara di ritorno in terra inglese. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Meazza’ tra Milan e Tottenham in tempo reale.

Riposo precauzionale per l’acciaccato Tomori, come preannunciato nel pomeriggio da Calciomercato.it. Il difensore inglese non va nemmeno in panchina. Al suo posto giocherà Kjaer.

Formazioni ufficiali Milan-Tottenham

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemaekers, Krunic, Tonali, Theo Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Dier, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Sarr, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. All. Conte