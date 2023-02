Fatal Venezia per De Rossi: l’esonero è UFFICIALE

Dopo l’ultima sconfitta in campionato è arrivata la decisione, sofferta, del presidente: ufficiale l’esonero di De Rossi



Era già nell’aria da diverse ore, è arrivata anche l’ufficialità. Salta un’altra panchina in Italia dopo l’ultima sconfitta che ha fatto scivolare la squadra in zona retrocessione.

Daniele De Rossi non è più l’allenatore della Spal. Fatale al tecnico romano il ko arrivato sabato per 2-1 in casa del Venezia, con i biancazzurri che in questo momento sono al terzultimo posto in classifica. E i tre punti mancano dal 14 gennaio. Una decisione sicuramente sofferta da parte del presidente Tacopina, frutto però dei risultati negativi registrati ormai da diverse settimane. Ecco il comunicato: “S.P.A.L. comunica che Daniele De Rossi è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Insieme a mister De Rossi sono stati sollevati dai rispettivi ruoli anche l’allenatore in seconda Carlo Cornacchia, i collaboratori tecnici Emanuele Mancini, Guillermo Giacomazzi e Marcos Alvarez ed il match analyst Simone Contran. La Società desidera ringraziare il tecnico ed i componenti del suo staff per il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro le migliori fortune professionali per il futuro della loro carriera”.

Spal, classifica critica: ufficiale l’esonero di De Rossi. Pronto Oddo

La Spal nelle sedici partite con Daniele De Rossi in panchina ha messo insieme quindici punti, frutto di tre vittorie, sei pareggi e ben sette sconfitte di cui le ultime tre consecutive. A queste si aggiunge anche il ko in Coppa Italia in casa del Genoa.

Dopo la sconfitta casalinga con il Bari di settimana scorsa la sua posizione stava traballando in maniera importante, ma Tacopina ha deciso di dare un’altra possibilità al mister. Purtroppo è arrivato l’ennesimo ko, a Venezia, che ha portato quindi all’esonero, molto pensato e riflettuto. Anche perché la Spal si trova attualmente al terzultimo posto in classifica, a soli due punti dal Cosenza fanalino di coda. Ora al posto dell’ex bandiera della Roma è pronto Massimo Oddo, che invece in passato è stato capitano della Lazio, oltre che ovviamente del Milan. Pochi giorni fa anche la conferenza stampa dello stesso De Rossi aveva fatto parecchio discutere. Il mister di Ostia aveva infatti pesantemente criticato la società e il ds Lupo, affermando che nessun acquisto fatto a gennaio era stato da lui richiesto.