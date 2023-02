De Rossi-Spal: non è l’unico l’addio, la verità

Radja Nainggolan aveva accolto l’invito dell’ex compagno ed amico Daniele De Rossi per raddrizzare l’avventura alla Spal. L’idillio è però già alla fine: esonero in arrivo per l’allenatore dei biancazzurri

I risultati nel calcio restano sovrani, e lo ha imparato sulla propria pelle anche da allenatore, Daniele De Rossi. Il giovane tecnico romano sperava in un epilogo certamente diverso nella sua avventura alla Spal che si conclude molto prima del previsto.

Nell’ultimo fine settimana è arrivata l’ennesima sconfitta di un campionato complicatissimo per i ferraresi, che hanno perso uno scontro diretto importantissimo sul campo del Venezia continuando in una spirale negativa che li ha fatti finire in piena zona retrocessione. Tre ko di fila ed una vittoria che manca da ben quattro partire per la Spal, a cui per ora non basta neanche l’esperienza di Radja Nainggolan che ha sposato la causa proprio per andare a dare una mano all’amico De Rossi.

Calciomercato, De Rossi addio alla Spal: pronto Oddo al suo posto ma occhio al futuro di Nainggolan

La Spal occupa per ora il diciottesimo posto in Serie B con soli 24 punti conquistati ed è impelagata in una corsa salvezza ancora possibile ma ricchissima di concorrenza e sempre più complicata da affrontare.

Il ko contro una diretta rivale come il Venezia ha rappresentato l’ultima goccia per la proprietà spallina che ha quindi deciso di esonerare lo stesso De Rossi che era arrivato a Ferrara lo scorso ottobre tra tante aspettative ed ottimismo. Si va quindi verso il capolinea con la Spal che potrebbe optare per il profilo di Massimo Oddo, al momento in pole position per andare a raccogliere la panchina dell’ex romanista, il quale attende ancora il comunicato ufficiale della società in merito all’addio.

Dal suo approdo, De Rossi ha messo a referto una striscia piuttosto negativa di sole tre vittorie, sei pareggi e ben sette sconfitte che pesano sulla classifica dei biancazzurri. Peraltro l’ex romanista si è espresso duramente nei confronti della dirigenza nei giorni scorsi, per la gestione del calciomercato invernale. Il campo ad ogni modo non ha riposto e l’avventura è senza lieto fine, mentre andrà capito anche il futuro di Nainggolan, che aveva scelto Ferrara proprio per la presenza di De Rossi. Senza più l’amico non è da escludere anche una riflessione del centrocampista belga sul suo futuro: non si può accantonare l’ipotesi addio.