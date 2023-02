Bufera Tottenham prima del Milan: “Conte va via”

Sono ufficiali le formazioni della sfida di scena fra poco al ‘Meazza’ e valevole per l’andata degli ottavi di Champions League

Manca pochissimo a Milan-Tottenham, match di scena al ‘Meazza’ valevole per l’andata degli ottavi di Champions League. A sorpresa ma non troppo l’esclusione di Tomori, non al meglio sul piano fisico. Al posto dell’inglese, nemmeno in panchina, giocherà Kjaer. Sponda ‘Spurs’, Conte si affida al consueto 3-4-3 con l’ex Juve Kulusevski e Son ai lati di Kane.

In Inghilterra non tutti approvano la scelta di Conte di schierare il Tottenham con la difesa a tre, ormai un dogma del tecnico salentino. Nella fattispecie di utilizzare il 3-4-3. Tra i contrari c’è anche un ex ‘Spurs’, Jamie Darryl O’Hara.

🚫 JO’H: “Tottenham have to change formation. You cannot play 3-4-3!” 🤷‍♂️ JC: “Conte won’t change…” 😳 JO’H: “Then he should go!” Jamie O’Hara says Antonio Conte should LEAVE #THFC if he doesn’t change formation! 👀 pic.twitter.com/V7itaFM40P — talkSPORT (@talkSPORT) February 14, 2023

Intervenuto alla diretta di ‘Talksport’, l’ex centrocampista degli inglesi è andato giù duro dicendo che “Conte deve cambiare modulo. Non puoi giocare col 3-4-3“.

Il giornalista in conduzione ha replicato: “Conte non lo farà…”. O’Hara, allora, è partito all’attacco chiedendo la ‘testa’ dell’allenatore leccese: “Se non dovesse cambiare lo schema di gioco, Conte dovrebbe andare via“.