Milan, fissato il prezzo di Leao: c’è pure una pista italiana

L’attaccante portoghese potrebbe essere messo sul mercato in estate senza rinnovo del contratto con i rossoneri

E’ destinato ad infittirsi ulteriormente il caso legato al futuro di Rafael Leao. L’attaccante portoghese, reduce da un periodo poco brillante con una serie ripetuta di esclusioni dai titolari da parte di Stefano Pioli che hanno fatto discutere, non ha ancora fatto chiarezza sul contratto che lo lega al Milan.

L’MVP dello scorso campionato, infatti, andrà in scadenza con i rossoneri il prossimo 30 giugno 2024 e non ha raggiunto alcun accordo per prolungare per altre stagioni la sua avventura a Milano. Qualora Maldini e Massara non riuscissero a stringere un nuovo contratto entro il termine dell’attuale stagione, le due parti potrebbero dirsi addio alla ricerca di una soluzione definitiva in uscita per il portoghese.

Il Milan – reduce dai casi Donnarumma, Calhanoglu e Kessie – non ha alcuna intenzione di perdere a costo zero altri potenziali incassi milionari sul mercato. L’ex attaccante di Lille e Sporting CP, ad esempio, grazie alla clamorosa stagione disputata nell’anno dello scudetto, ha visto schizzare il valore del suo cartellino sopra i 100 milioni di euro, accendendo comprensibilmente l’interesse di numerosi top club europei.

Calciomercato Milan, ultimatum a Leao: in corsa persino la Juventus

In casa Milan, dopo lunghe trattative che non hanno ancora portato dei risultati concreti, si sarebbero stancati di portare avanti quella che sta diventando una vera e propria telenovela.

Per questo motivo, come scritto da ‘todofichajes.com’, il club rossonero avrebbe già fissato un prezzo minimo per il cartellino di Rafael Leao. Dinnanzi ad una proposta da almeno 100 milioni di euro il Milan potrebbe quindi aprire alla cessione del portoghese, così da non entrare nell’ultimo anno di contratto senza rinnovo e correre il rischio di perderlo a fine stagione a costo zero. Ma ad un anno dalla scadenza, sarà difficile anche solo avvicinarsi a quella cifra, si prevedono sconti a meno che non si scateni un’asta.

Tra i club interessati, oltre ai già noti Manchester City e Chelsea, in Spagna riferiscono anche di Barcellona, Real Madrid e Manchester United. Meno probabile invece l’ipotesi di uno scippo ‘italiano’ da parte della Juventus, magari nel 2024 a costo zero qualora Leao volesse restare in Italia. Tra i possibili sostituti in caso di cessione, infine, il Milan starebbe osservando il giovane Folarin Balogun, di proprietà dell’Arsenal attualmente in prestito al Reims.