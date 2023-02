Scacco matto a Juve e Milan: vola dall’ex Inter con lo sconto

A sorpresa l’ex nerazzurro potrebbe sorpassare i due club rivali sul mercato per una delle grandi opportunità della prossima estate

E’ stata una giornata positiva quella appena trascorsa in Serie A per Juventus e Milan. Il club bianconero ha ottenuto un successo non facile e molto importante nello scontro diretto con la Fiorentina, mentre i rossoneri sono riusciti ad interrompere un lungo periodo negativo trionfando di misura contro il Torino.

Juve e Milan, oltre ai risultati positivi dell’ultima giornata di campionato, sono accomunate in questo momento da un obiettivo comune sul mercato. Nei giorni scorsi, infatti, in Inghilterra si è tornato a parlare di un possibile addio in vista della prossima estate di un esubero di lusso del Chelsea. Si tratta di Christian Pulisic, esterno statunitense ai margini dei ‘Blues’ e comprensibilmente non soddisfatto del suo impiego in questa stagione.

Attualmente fuori per un problema al ginocchio, l’ex Borussia Dortmund sarebbe andato via già lo scorso gennaio se non avesse accusato il duro infortunio. Per l’estate, invece, sembra proprio che il Chelsea abbia intenzione di lasciarlo andare via a titolo definitivo a prezzo di saldo. Questo perché il contratto di Pulisic con i ‘Blues’ andrà in scadenza nel giugno 2024 e difficilmente verrà rinnovato.

Calciomercato Juve e Milan, assalto dell’Atletico Madrid per Pulisic

A rovinare i piani di Juventus e Milan per l’attaccante statunitense potrebbe essere il ‘Cholo’ Simeone con il suo Atletico Madrid.

Secondo quanto riferito in Spagna da ‘Fichajes.net’, l’allenatore argentino starebbe cercando di convincere il club a spingere l’acceleratore per Pulisic. L’esterno del Chelsea, in uscita ad un prezzo più che ragionevole, viene visto dai ‘colchoneros’ come un’opportunità di mercato da non lasciarsi scappare per la prossima estate.

Simeone è un grande estimatore del ragazzo e vorrebbe rilanciarlo dopo gli anni complicati trascorsi a Londra. In virtù di una possibile cessione di Carrasco con direzione Barcellona, per ruolo Pulisic diverrebbe l’alternativa ideale per prendere il posto sulla corsia di sinistra del belga. Insomma, considerata la concorrenza di Juve e Milan per il calciatore, si prevede una possibile asta internazionale a suon di rilanci milionari.