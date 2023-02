Conte ha già deciso: tornerà in Serie A

Antonio Conte vuole il ritorno in Serie A: l’indiscrezione sul tecnico e tutti gli aggiornamenti

Torna la Champions League ed è subito vigilia per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, dopo il ritrovato successo in campionato, sono attesi dalla sfida al Tottenham di Antonio Conte.

L’allenatore rossonero, in conferenza stampa, ha caricato così l’ambiente: “Servirà un Milan di altissimo livello. Non è importante come arriviamo noi o loro a questa sfida, ma giocarla al massimo. Sicuramente il morale è migliore. C’è tanta energia per affrontare questa sfida di Champions. Obiettivo? Noi crediamo di essere all’altezza del Tottenham e superare il turno. Vincere la Champions al momento è un sogno, ma siamo bravi a costruire cose speciali. Prima però bisogna superare il turno. Noi dobbiamo provare a comandare la partita, col palleggio e cercando di essere sempre pericolosi. Sappiamo che il loro tridente è di alto livello e dovremo essere compatti”. Di fronte ci sarà Conte e il suo Tottenham, reduce dal crollo per 4-1 sul campo del Leicester ad una settimana dal successo contro il Manchester City di Guardiola. La stagione del club londinese prosegue tra alti e bassi, sempre con il nodo Conte: come noto, infatti, l’allenatore italiano è ancora in scadenza di contratto e non ha raggiunto l’intesa per il prolungamento con gli ‘Spurs’. La trattativa per il rinnovo è al momento in stand-by e, stando alle ultime indiscrezioni, il tecnico pugliese si sta allontanando dal Tottenham.

Tottenham, Conte torna in Serie A: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, si va verso la separazione a fine stagione tra Conte e il Tottenham.

L’ex Juventus e Inter non dovrebbe rinnovare con il club inglese soprattutto per la sua nostalgia di Serie A. Come riferito dal quotidiano inglese, Conte punta al ritorno in Italia e sono diverse le big che starebbero monitorando la sua situazione. A partire proprio dal Milan, con Stefano Pioli che è ora chiamato a centrare l’obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League. Alla finestra anche la Juventus, già accostata all’allenatore negli scorsi mesi, e l’Inter in caso di separazione con Simone Inzaghi. A pesare sulla posizione del tecnico nerazzurro è soprattutto l’andamento in campionato e il pessimo avvio che ha compromesso la corsa Scudetto. Conte è più vicino al ritorno in Serie A.