Barella-Lukaku, Inzaghi rivela: “Ecco cosa è successo all’intervallo”

L’Inter pareggia contro la Sampdoria e si allontana ancora dal Napoli: la prestazione dei nerazzurri commentata da Inzaghi

Non bastano 25 tiri all’Inter per battere la resistenza della Sampdoria. A ‘Marassi’ finisce 0-0 e i nerazzurri vedono allontanarsi ancora di più il Napoli.

Al termine del match è intervenuto a ‘DAZN’ Simone Inzaghi che ha affermato: “C’è delusione, volevamo un altro risultato. Non abbiamo sottovalutato la partita, anzi abbiamo fatto un buon primo tempo, peggio nel secondo. Abbiamo creato tante situazioni contro una squadra che ha dato tutto in campo”.

CLASSIFICA – “La Champions senz’altro. Non dobbiamo guardare avanti o dietro, ma solo a noi. Venivamo da tre vittorie consecutive, da prestazioni ottime, stasera volevamo un risultato diverso: c’è grande amarezza”.

LUKAKU – “Sta lavorando tanto, ha bisogno di campo e minutaggio. Lautaro e Dzeko stanno facendo grandissime cose. Romeu è partito bene, probabilmente con un tiro un po’ più sporco poteva fare gol. Poi nel secondo tempo è calato, si erano perse le distanze, la Samp aveva creata qualche ripartenza pericolosa”.

Sampdoria-Inter, Inzaghi su Barella-Lukaku: “Non deve più succedere”

Inevitabile parlare del battibecco avvenuto a fine primo tempo tra Barella e Lukaku, immortalato dalle telecamere.

“Sono cose di campo. Hanno avuto questo battibecco sotto la mia panchina e me ne sono accorto immediatamente. Sono cose che non mi piacciono, a fine primo tempo ne abbiamo parlato, erano seduti vicini ed era tutto risolto. Può succedere in campo ma non deve succedere più perché non va bene. Tutto chiarito, forse con una vittoria non se ne sarebbe neanche parlato”.

CHAMPIONS – “La speranza è fare bene in Europa. Vogliamo giocarci bene le nostre carte”.