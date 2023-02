Nuova sanzione UFFICIALE: un punto di penalizzazione in classifica

La Procura Federale ha comunicato la decisione, precisando che la penalizzazione verrà scontata in questa stagione

Dopo la penalizzazione dello scorso mese comminata alla Juventus per il famoso caso plusvalenze, una nuova sanzione ha colpito questo pomeriggio un importante club italiano. In questo caso si tratta però di un solo punto che verrà tolto in classifica e per ragioni diverse rispetto a quelle che avevano coinvolto i bianconeri.

Sarà il Genoa infatti ad essere penalizzato di un punto per la stagione attualmente in corso. Come precisato dalla Federcalcio Italiana con un comunicato ufficiale, al club ligure verrà tolto un punto in classifica a causa di mancati adempimenti di parte dei versamenti delle ritenute Irpef di settembre e ottobre. Inoltre, all’ad Blazquez Ceballos è stata comminata una multa da 6 mila euro.

Il Grifone, che nell’ultimo turno ha ottenuto una vittoria molto importante nello scontro diretto giocato a Marassi contro il Palermo, con la penalizzazione di un punto si ritroverà in classifica a quota 42, al posto di 43. In virtù dei 3 punti di vantaggio su Bari, Reggina e Sudtirol che occupano invece a pari merito il terzo posto con 39 punti, rimane invariata la posizione in classifica del Genoa che si ritroverà anche dopo la sanzione al secondo posto dietro l’inarrestabile Frosinone.

Serie B, penalizzazione Ufficiale: decretato il -1 in classifica per il Genoa

Se in questo momento la penalizzazione non incide particolarmente sulla classifica, considerata la lotta accesa per il secondo posto il punto in meno potrebbe comunque risultare determinante nei prossimi mesi.

Sembra infatti davvero difficile che possa riaprirsi la lotta per il primato visto lo stato di forma di un Frosinone che non tende a dare segni di cedimento, ma che continua invece ad inanellare vittorie che avvicinano la formazione allenata da Fabio Grosso alla promozione diretta in Serie A.

Questa, invece, la nota della FIGC: “A seguito dell’accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), il Genoa è stato sanzionato con un punto di penalizzazione da scontare nel corso della corrente stagione sportiva nel campionato di Serie B. All’amministratore delegato del club ligure, Andres Blazquez Ceballos, è stata inoltre inflitta un’ammenda di 6.000 euro”.