Torna tutto come prima, UFFICIALE: ricorso respinto

Il giudice sportivo si è espresso dopo il ricorso che era stato presentato in seguito ad un presunto errore contestato all’arbitro

Dopo pochi giorni di attesa, è arrivata la sentenza ufficiale da parte del Giudice Sportivo Germana Panzironi in seguito alla richiesta presentata da parte del Cagliari dopo il match giocato lo scorso 3 febbraio contro il Modena. Il club sardo chiedeva infatti la ripetizione dell’incontro, perso nella trasferta giocata in campionato per 2-0.

A scatenare le proteste della formazione cagliaritana era stato infatti un presunto errore tecnico commesso dall’arbitro Daniele Perenzoni nel finale di gara. Inizialmente, come avevamo raccontato nei giorni scorsi, il risultato finale non era stato omologato da parte del giudice sportivo, in attesa di una revisione totale su quanto avvenuto. Torniamo quindi sul caso esploso lo scorso 3 febbraio sul campo del Modena.

A pochi minuti dalla fine del primo tempo, Rog era stato espulso per un intervento considerato fin troppo duro a centrocampo. Un cartellino che aveva scatenato la rabbia dei calciatori e della panchina del Cagliari, considerato per molti eccessivo.

Per placare le feroci proteste, il direttore di gara aveva cercato di ristabilire l’ordine in campo mostrando un cartellino giallo ad uno degli uomini di Ranieri e, secondo quanto spiegato dal club, si sarebbe trattato di Zappa. Il terzino, nuovamente ammonito nel finale del match, non era stato però espulso – come previsto da regolamento- per somma di cartellini gialli.

Modena-Cagliari non si rigioca: la scelta ufficiale del giudice sportivo

A seguito del ricorso presentato immediatamente dal Cagliari dopo la mancata omologazione del risultato, quest’oggi è arrivata una risposta ufficiale.

Come si legge dal comunicato ufficiale diffuso questo pomeriggio dalla Lega Serie B, “il Giudice Sportivo Germana Panzironi ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla Soc. Cagliari per violazione dell’art. 67, comma 1, del C.G.S. e conseguentemente ha omologato il risultato di 2-0 in favore della Soc. Modena”. Nulla da fare dunque per il club sardo che aveva sperato di poter rigiocare l’incontro facendo affidamento ad una possibile svista dell’arbitro e che rimarrà di conseguenza in classifica al sesto posto con 35 punti.