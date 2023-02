Collegio Garanzia e processo Juventus: ribaltone ufficiale

Collegio di Garanzia del CONI e processo alla Juventus: il ribaltone è diventato ufficiale. Tutti gli aggiornamenti

Salta la prima testa dopo la serie di dichiarazioni “anti-Juve” rilasciate nelle ultime settimane, nell’ambito del caso plusvalenze e della pesante penalizzazione inflitta dalla Corte federale d’Appello.

Il primo a far discutere era stato Piero Sandulli, vicepresidente della seconda sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. In un comunicato ufficiale, il CONI aveva subito preso le distanze dalle dichiarazioni rilasciate – in merito alla condanna sulle plusvalenze inflitta alla Juventus – a TV Play da Piero Sandulli: “In merito ad alcune dichiarazioni sulla sentenza della Corte Federale d’Appello della FIGC, rilasciate dal Professor Piero Sandulli e riportate dalla stampa – recita la nota – si rappresenta e si rileva che tali dichiarazioni sono state rilasciate a titolo esclusivamente personale e non impegnano in alcun modo né il Collegio di Garanzia dello Sport né i suoi componenti”.

Juventus, Sandulli si autosospende: tutti gli aggiornamenti

Dopo le forti dichiarazioni sul caso Juventus degli scorsi giorni, è arrivata la svolta anche nel caso Sandulli.

È arrivata l’autosospensione dalla carica di vicepresidente della seconda sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, che aveva preso le distanze proprio dalle sue interviste.